القبض على "عزرائيل" سجن صيدنايا في سوريا (فيديو)

تصدر اسم أوس سلوم الملقب بـ"عزرائيل صيدنايا" مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وتداول رواد مواقع التواصل صورًا لسلوم بالإضافة إلى فيديو للمعتقل السوري مازن حمادة الذي قتل تحت التعذيب في سجون الأسد، يتحدث فيه عن السجان ذاته.

كما انتشرت صور لسلوم قيد التوقيف.

وأعلنت غرفة عمليات "ردع العدوان" لاحقًا القبض على "عزرائيل صيدنايا" المتهم بقتل وتعذيب العديد من السجناء.

وأوضحت أن القبض على المتهم أتى خلال عمليات التفتيش التي جرت الخميس بحثًا عن "فلول الأسد" في عدة مناطق بحمص.

وبدأت وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية في سوريا عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص بوسط البلاد، بحثًا عن "مجرمي حرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية".

#عاجـــــــــــــــــــــــل



إلقاء القبض على #المجرم أوس سلوم الشهير بعزرائيل سجن صيدنايا...



في أحد المرات تحدث الشهيد #مازن_حمادة

عن سجان يسمي نفسه #عزرائيل #صيدنايا

تم القبض عليه

يدعى أوس سلّوم الملقب بعزرائيل صيدنايا



نم يا شهيد قرير العين فقد تم اخذ حقك اليوم من… pic.twitter.com/SvZp4ujvyI — ردع العدوان (@3M_SI) January 3, 2025

يذكر أنه بعد سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، أقدمت الفصائل المسلحة على فتح كافة السجون في البلاد وإطلاق المعتقلين.

فيما تكشفت فظائع الانتهاكات التي حصلت في أقبية تلك السجون، ولعل أسوأها سجن صيدنايا سيئ الصيت الذي يطلق عليه تسمية المسلخ البشري.

بينما لا يزال مصير آلاف المخفيين والمعتقلين مجهولًا، وسط وجود عشرات المقابر الجماعية في البلاد على مدى سنوات الحرب الماضية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، الخميس، عن مسؤول أمني قوله إن "وزارة الداخلية تهيب بالأهالي في أحياء وادي الذهب، وعكرمة عدم الخروج للشوارع والبقاء بالمنازل، والتعاون الكامل مع قواتنا، إلى حين انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجوال من قبل قواتنا".

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