بدون إشارات حمراء، الأرصاد تعلن مفاجأة عن طقس اليوم وتحذر من يومي السبت والأحد

طقس اليوم، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم 3 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم لم يشهد أي ظواهر جوية مقلقة باستثناء الشبورة المائية الصباحية والتي تنتهي في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، يسود اليوم طقس مائلٌ للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائلٌ للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد.. شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

الشبورة

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج ( 1: 1.5) متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج ( 1: 1.75) متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

كما حذرت هيئة الأرصاد من طقس غدا السبت 4 يناير 2024، مؤكدة عودة لسقوط الأمطار مساء على مناطق غرب البلاد على فترات متقطعة.

وتصل ذروة هذه الأمطار يوم الأحد 5 يناير 2025 والإثنين 6 يناير، لتكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري يصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب المناطق.

ونشرت هيئة الأرصاد بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر وجاءت كالتالي:

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