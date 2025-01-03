الجمعة 03 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

مصرع وإصابة 20 شخصا في تحطم طائرة اصطدمت بمبنى سكني بكاليفورنيا (فيديو)

تحطم طائرة في كاليفورنيا،
تحطم طائرة في كاليفورنيا، فيتو

أعلنت الشرطة الأمريكية، مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين في حادث تحطم طائرة ببناية سكنية في منطقة فولرتون بولاية كاليفورنيا.


وقالت كريستي ويلز، متحدثة الشرطة لوسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، إن الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين، مشيرة إلى أنه تم نقل تسعة مصابين إلى مستشفيات المنطقة، وتم علاج ستة آخرين وخروجهم بالفعل".

وكتبت شرطة فولرتون في منشور عبر منصة "إكس": "حادث نشط: تحطم طائرة في الكتلة 2300 من شارع رايمر. تقع منطقة تجمع وسائل الإعلام في الزاوية الجنوبية الشرقية من شارع رايمر وشارع جيلبرت. ضحايا غير معروفين. عمليات الإخلاء جارية".

كما أفادت قناة "ABC"، نقلًا عن الشرطة المحلية في مدينة فولرتون بولاية كاليفورنيا الأمريكية  أن الطائرة من طراز فان RV-10 ذات المحرك الواحد.

ونقلت قناة "ABC" عن شرطة المدينة أن الطائرة سقطت وتحطمت على أحد المباني مما تسبب في نشوب حريق من الفئة الرابعة من حيث الشدة، وإصابة ما لا يقل عن 11 شخصًا.

ووفقًا لشهود عيان، كان الدخان الأسود الكثيف يتصاعد فوق موقع التحطم ويمكن رؤيته من على بعد أميال.

ووفقا لـ"ABC" لم تُعرف أسباب تحطم الطائرة، حتى الآن، كما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قناة ABC مدينة فولرتون ولاية كاليفورنيا الأمريكية سقوط طائرة مطار فوليرتون إدارة الطيران الفيدرالية الشرطة الأمريكية
ads

الأكثر قراءة

بعد وفاة 4 شباب بالسكتة القلبية، جمال شعبان يحذر من ألم البرد

مصرع وإصابة 20 شخصا في تحطم طائرة اصطدمت بمبنى سكني بكاليفورنيا (فيديو)

الصومال يعلن رسميا انتهاء أزمته مع إثيوبيا

الكيمكوات بـ 30 جنيها وانخفاض الجوافة، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

للمرة الثانية خلال يومين، حريق بمول تجاري بمنطقة سموحة بالإسكندرية (صور)

هذا ماجناه آبي أحمد على شعبه، خبير يكشف كيف دمر سد النهضة حياة الإثيوبيين وشردهم (صور)

صور توثق "مفاجآت" داخل منزل منفذ هجوم نيو أورلينز، والسر في أوضة النوم

بحيلة ماكرة، مسؤول صيني سابق يتدخل لإنهاء علاقة ابنه العاطفية بالزواج من خطيبته

منوعات

المزيد

مصرع وإصابة 20 شخصا في تحطم طائرة اصطدمت بمبنى سكني بكاليفورنيا (فيديو)

بتهمة الاتجار بالبشر، الحكم بحبس رجلين وامرأة بالجزائر

ثأر غير مألوف، صيادون يلاحقون خنزيرًا بعد مهاجمة مواطن في تركيا

شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية