مصرع وإصابة 20 شخصا في تحطم طائرة اصطدمت بمبنى سكني بكاليفورنيا (فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية، مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين في حادث تحطم طائرة ببناية سكنية في منطقة فولرتون بولاية كاليفورنيا.

#BREAKING: A small plane crashed through the roof of a building in Fullerton, resulting in a 4-alarm fire and injuring at least 11 people, police said. https://t.co/3NLXgzviwu pic.twitter.com/mcUjHKHb2i — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 2, 2025



وقالت كريستي ويلز، متحدثة الشرطة لوسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، إن الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين، مشيرة إلى أنه تم نقل تسعة مصابين إلى مستشفيات المنطقة، وتم علاج ستة آخرين وخروجهم بالفعل".

وكتبت شرطة فولرتون في منشور عبر منصة "إكس": "حادث نشط: تحطم طائرة في الكتلة 2300 من شارع رايمر. تقع منطقة تجمع وسائل الإعلام في الزاوية الجنوبية الشرقية من شارع رايمر وشارع جيلبرت. ضحايا غير معروفين. عمليات الإخلاء جارية".

كما أفادت قناة "ABC"، نقلًا عن الشرطة المحلية في مدينة فولرتون بولاية كاليفورنيا الأمريكية أن الطائرة من طراز فان RV-10 ذات المحرك الواحد.

JUST IN: New video shows a small aircraft crashing into a building this afternoon in Fullerton, CA. Law enforcement says there’s an “unknown number of casualties”. The building is being evacuated. #fullerton #breaking #California



V/C 🎥 Rucci Forged pic.twitter.com/qIKl9fCmL8 — Matthew Seedorff (@MattSeedorff) January 2, 2025

ونقلت قناة "ABC" عن شرطة المدينة أن الطائرة سقطت وتحطمت على أحد المباني مما تسبب في نشوب حريق من الفئة الرابعة من حيث الشدة، وإصابة ما لا يقل عن 11 شخصًا.

ووفقًا لشهود عيان، كان الدخان الأسود الكثيف يتصاعد فوق موقع التحطم ويمكن رؤيته من على بعد أميال.

Small plane crashes into commercial warehouse in Fullerton, California. pic.twitter.com/mbsl467JMl — TheHero 🦅 🇺🇸 (@The_Hero_10) January 2, 2025

ووفقا لـ"ABC" لم تُعرف أسباب تحطم الطائرة، حتى الآن، كما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.

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