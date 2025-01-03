مصرع وإصابة 20 شخصا في تحطم طائرة اصطدمت بمبنى سكني بكاليفورنيا (فيديو)
أعلنت الشرطة الأمريكية، مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين في حادث تحطم طائرة ببناية سكنية في منطقة فولرتون بولاية كاليفورنيا.
وقالت كريستي ويلز، متحدثة الشرطة لوسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، إن الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين، مشيرة إلى أنه تم نقل تسعة مصابين إلى مستشفيات المنطقة، وتم علاج ستة آخرين وخروجهم بالفعل".
وكتبت شرطة فولرتون في منشور عبر منصة "إكس": "حادث نشط: تحطم طائرة في الكتلة 2300 من شارع رايمر. تقع منطقة تجمع وسائل الإعلام في الزاوية الجنوبية الشرقية من شارع رايمر وشارع جيلبرت. ضحايا غير معروفين. عمليات الإخلاء جارية".
كما أفادت قناة "ABC"، نقلًا عن الشرطة المحلية في مدينة فولرتون بولاية كاليفورنيا الأمريكية أن الطائرة من طراز فان RV-10 ذات المحرك الواحد.
ونقلت قناة "ABC" عن شرطة المدينة أن الطائرة سقطت وتحطمت على أحد المباني مما تسبب في نشوب حريق من الفئة الرابعة من حيث الشدة، وإصابة ما لا يقل عن 11 شخصًا.
ووفقًا لشهود عيان، كان الدخان الأسود الكثيف يتصاعد فوق موقع التحطم ويمكن رؤيته من على بعد أميال.
ووفقا لـ"ABC" لم تُعرف أسباب تحطم الطائرة، حتى الآن، كما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا