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دماء على الأسفلت، مشاهد مأساوية لتصادم سيارة زفة عروسين بميكروباص في أسيوط (فيديو)

تصادم سيارة زفة عروسين
تصادم سيارة زفة عروسين بميكروباص، فيتو

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين مصرعهم في تصادم سيارة ملاكي “زفة عروس” بأخرى ميكروباص، بكوبري الواسطى بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء محمد عزت، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري الواسطى ووجود وفيات ومصابين.

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور الإبلاغ، وتم نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

 

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للحادثة المأساوية.

 

وقال شهود عيان إن الحادث وقع بسبب استعراض الشباب التابعين لزفة العروسين، حيث قاموا بالاستعراضات بالسيارات والموتسكيلات مما تسبب في تصادم السيارة الملاكي بالميكروباص التي يستقلها بعض الركاب لتأدية واجب العزاء.

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زفة عروس سيارة ملاكي كوبري الواسطى ميكروباص اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط
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