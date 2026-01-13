5232 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء

18 حجم الخط

تنشر فيتو أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 فى مصر وفقا لاخر تحديث لها فى الاسواق المحلية، والبورصة العالمية.

آخر تطورات أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 6977 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 : بلغ نحو 6105 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5232 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 48840 جنيها في محلات الصاغة.

عالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد يوم من اجتيازها مستوى قياسيا عند 4600 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، في ظل عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي عالميا.

وسجّل الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 4576.79 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب – تسليم فبراير 2026 – بنسبة 0.6% لتُتداول عند 4585.40 دولار للأونصة.

ويأتي هذا التصحيح بعد موجة صعود قوية دفعت المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية، مدفوعًا بتوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتتوقع مؤسسات مالية كبرى مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي أن تُجري الاحتياطية الفيدرالية خفضين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، الأول في يونيو والثاني في سبتمبر 2026.



ومن المعروف أن الأصول غير المدرة لعوائد، كالذهب، تميل إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة، خاصة خلال فترات التوتر الجيوسياسي أو الركود الاقتصادي المحتمل.

وفي باقي المعادن النفيسة، شهدت الفضة تراجعًا حادًّا بنسبة 1.6% لتصل إلى 83.62 دولار للأونصة، بعد أن سجّلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 86.22 دولار الاثنين.

كما انخفض البلاتين بنسبة 2.5% إلى 2283.95 دولار، بعد أن بلغ ذروته عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر الماضي.



أما البلاديوم، فتراجع بنسبة 3.7% ليُغلق عند 1774.44 دولار.

