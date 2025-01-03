الجمعة 03 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الابن انتقم من خاله، حريق متعمد يؤدي إلى انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية بدمياط (صور)

حريق هائل بدمياط
حريق هائل بدمياط يؤدي إلى انهيار منزل، فيتو

شهدت منطقة الشعراء بمحافظة دمياط حريق هائل أدى إلى انهيار منزل مكون من ٣ طوابق ملك إيهاب محمد.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، لرفع الأنقاض، وجار تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق هائل بدمياط يؤدي الي انهيار منزل مكون من ٣ طوابق
حريق هائل بدمياط يؤدي الي انهيار منزل مكون من ٣ طوابق


يشعل النيران بمنزل خاله بسبب خلافات عائلية

تلقى اللواء عصام هلال  مدير أمن دمياط ، إخطارًا من العقيد محمد البنا، مأمور مركز شرطة دمياط  بمحافظة دمياط، يفيد بقيام أحد الاشخاص بإشعال النيران بالمنزل.

وقال شهود عيان من أهالي المنطقة إنه حدث خلاف عائلي بين الشخص الذي اشعل النيران بينه وبين خاله، وقد أدى الحريق إلى انهيار  المنزل.


وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، لرفع الأنقاض، وجار تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اشعال النيران الشعراء النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بمحافظة دمياط بدمياط دمياط محافظة دمياط مدير امن دمياط مركز شرطة دمياط قوات الحماية المدنية

مواد متعلقة

محافظ دمياط يشهد الاحتفال باليوم العالمي للتطوع

انتشال جثتين من أسفل العقار المنهار في الساحل

قوات الإنقاذ البرى تواصل البحث عن مفقودين أسفل عقار الساحل المنهار

شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة فى انهيار عقار روض الفرج (فيديو)

هدم حائط بالطابق الأول، محافظة القاهرة تكشف سبب انهيار عقار الساحل

البحث عن 6 مفقودين تحت أنقاض عقار روض الفرج، وشاهد عيان: هربت قبل الانهيار بثوان

انتشال سيدة ورجل مبتور القدمين من أسفل أنقاض عقار روض الفرج (فيديو وصور)

5 مصابين جراء انهيار عقار روض الفرج، ولجنة هندسية لمعاينة المنازل المجاورة (صور)
ads

الأكثر قراءة

الإعلامية ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة

الدشاش يزيح الحريفة 2 عن الصدارة، 5 أسباب وراء تحطيم محمد سعد للبوكس أوفيس

بسبب أطفال غزة، مذيعة القاهرة الإخبارية تحرج مستشارا بالحزب الجمهوري (فيديو)

الضاني يرتفع 16 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

عضو مجلس الزمالك: الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال إفريقيا

يزعم أنه حفيد خالد بن الوليد ويخطط لغزو الكويت، تفاصيل سقوط سلمان الخالدي فى العراق

البترول تكشف حقيقة توقف شركة "إيني" الإيطالية عن إنتاج الغاز في حقل ظهر

اشتباكات على الخط الأحمر "سرت الجفرة"، ميليشيات معسكر تيندي تهدد ليبيا بالعودة لزمن العنف المسلح

منوعات

المزيد

بتهمة الاتجار بالبشر، الحكم بحبس رجلين وامرأة بالجزائر

ثأر غير مألوف، صيادون يلاحقون خنزيرًا بعد مهاجمة مواطن في تركيا

شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم أكل الحمص في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية