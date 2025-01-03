الابن انتقم من خاله، حريق متعمد يؤدي إلى انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية بدمياط (صور)

شهدت منطقة الشعراء بمحافظة دمياط حريق هائل أدى إلى انهيار منزل مكون من ٣ طوابق ملك إيهاب محمد.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، لرفع الأنقاض، وجار تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق هائل بدمياط يؤدي الي انهيار منزل مكون من ٣ طوابق



يشعل النيران بمنزل خاله بسبب خلافات عائلية

تلقى اللواء عصام هلال مدير أمن دمياط ، إخطارًا من العقيد محمد البنا، مأمور مركز شرطة دمياط بمحافظة دمياط، يفيد بقيام أحد الاشخاص بإشعال النيران بالمنزل.

وقال شهود عيان من أهالي المنطقة إنه حدث خلاف عائلي بين الشخص الذي اشعل النيران بينه وبين خاله، وقد أدى الحريق إلى انهيار المنزل.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، لرفع الأنقاض، وجار تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.