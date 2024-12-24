أخبار الحوادث اليوم: مقتل مأمور ضرائب بوابل من الرصاص في أسيوط.. مصرع شابين أثناء تنقيبهما عن الآثار في كرداسة

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها..

لقي مأمور ضرائب عقارية؛ مصرعه بطلق ناري أثناء تأدية مهام عمله بمحافظة أسيوط.

نظمت وزارة الداخلية ، زيارات لطلبة من المدارس لعدد من المواقع الشرطية وتم خلال هذه الزيارات إطلاع الطلبة على طبيعة عمل رجال الشرطة بالقطاعات المختلفة وما يتمتعوا به من انضباط والتزام بأداء مهامهم الموكلة إليهم على الوجه الأمثل.

اعتمد اللواء سامح الحميلي، مدير أمن الجيزة، حركة تنقلات محدودة بين مفتشي ورؤساء المباحث ومأموري الأقسام لضخ دماء جديدة وتدعيم أقسام الشرطة بالكفاءات الشابة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائدى سيارتين بأداء حركات استعراضية بالإسكندرية وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

تمكن قطاع الأمن العام بـ مشاركة مديريات أمن (الجيزة – الشرقية - الدقهلية) من ضبط 14 لصًا لارتكاب جرائم سرقات من مطعم شهير فى الشيخ زايد والمساكن بالصالحية.

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة على طريق “فاقوس - الحسينية”.

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسة محاكمة 73 متهمًا من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية التجمع، وذلك لـ 23 فبراير المقبل للمرافعة.

لقي شابان مصرعهما عقب انهيار حفرة عليهما أثناء تنقيبهما عن الآثار بمدينة كرداسة شمال الجيزة، ونجحت الأجهزة الأمنية في انتشال الجثمانين ونقلهما إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.

نتيجة كلية الشرطة؛ تواصل أكاديمية الشرطة استعداداتها النهائية فى الانتهاء من انتقاء أفضل العناصر من المتقدمين بالالتحاق بكلية الشرطة لعام الدراسى 2025.

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