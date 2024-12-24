الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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أخبار الحوادث اليوم: مقتل مأمور ضرائب بوابل من الرصاص في أسيوط.. مصرع شابين أثناء تنقيبهما عن الآثار في كرداسة

أخبار الحوادث اليوم
أخبار الحوادث اليوم

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها..

كانوا فاكرينه ضابط شرطة، مقتل مأمور ضرائب بوابل من الرصاص في أسيوط

لقي مأمور ضرائب عقارية؛ مصرعه بطلق ناري أثناء تأدية مهام عمله بمحافظة أسيوط.

الداخلية تنظم زيارات لتلاميذ المدارس للتعرف على دور الشرطة

نظمت وزارة الداخلية ، زيارات لطلبة من المدارس لعدد من المواقع الشرطية وتم خلال هذه الزيارات إطلاع الطلبة على طبيعة عمل رجال الشرطة بالقطاعات المختلفة وما يتمتعوا به من انضباط والتزام بأداء مهامهم الموكلة إليهم على الوجه الأمثل.

بالأسماء، حركة تنقلات محدودة في أمن الجيزة

اعتمد اللواء سامح الحميلي، مدير أمن الجيزة، حركة تنقلات محدودة بين مفتشي ورؤساء المباحث ومأموري الأقسام لضخ دماء جديدة وتدعيم أقسام الشرطة بالكفاءات الشابة.

ضبط أصحاب فيديو الحركات الاستعراضية بالسيارات في الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائدى سيارتين بأداء حركات استعراضية بالإسكندرية وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

ضبط 14 لصًا لارتكاب جرائم سرقات من مطعم شهير في الشيخ زايد والمساكن بالصالحية

تمكن  قطاع الأمن العام بـ مشاركة مديريات أمن (الجيزة – الشرقية - الدقهلية) من ضبط 14 لصًا لارتكاب جرائم سرقات من مطعم شهير فى الشيخ زايد والمساكن بالصالحية.

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة على طريق  “فاقوس - الحسينية”.

تأجيل محاكمة 73 متهما في قضية خلية التجمع الإرهابية لـ 23 فبراير

 أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسة محاكمة 73 متهمًا من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية التجمع، وذلك لـ 23 فبراير المقبل للمرافعة.

مصرع شابين أثناء تنقيبهما عن آثار في كرداسة

لقي شابان مصرعهما عقب انهيار حفرة عليهما أثناء تنقيبهما عن الآثار بمدينة كرداسة شمال الجيزة، ونجحت الأجهزة الأمنية في انتشال الجثمانين ونقلهما إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025 وطريقة الإعلان عنها

نتيجة كلية الشرطة؛ تواصل أكاديمية الشرطة استعداداتها النهائية فى الانتهاء من انتقاء أفضل العناصر من المتقدمين بالالتحاق بكلية الشرطة لعام الدراسى 2025.

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