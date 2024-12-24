الداخلية تنظم زيارات لتلاميذ المدارس للتعرف على دور الشرطة

نظمت وزارة الداخلية ، زيارات لطلبة من المدارس لعدد من المواقع الشرطية وتم خلال هذه الزيارات إطلاع الطلبة على طبيعة عمل رجال الشرطة بالقطاعات المختلفة وما يتمتعوا به من انضباط والتزام بأداء مهامهم الموكلة إليهم على الوجه الأمثل.

واستقبلت أقسام الشرطة طلاب المدارس للتعرف على طبيعة عملها ودورها فى حفظ الأمن وسرعة تلقى والإستجابة لبلاغات المواطنين.

وتضمنت الزيارات إدارات الحماية المدنية بعدد من المحافظات، حيث اشتملت على محاضرات توعوية حول مهام عملها فى الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتم إشراك الطلاب فى تطبيقات عملية لبعض المواقف بمشاركة رجال الحماية المدنية مما يعزز فهمهم لطبيعة عمل رجال الحماية المدنية وتسهم فى تنمية ثقافة ووعي الطلاب حول مبادئ التعامل مع بعض الأخطار خاصةً الحرائق.



كما شملت الزيارات إدارات المرور التي أتاحت للطلاب التعرف على قواعد وإرشادات المرور وكيفية القيادة الآمنة، وتهدف لغرس القيم المرورية والانضباطية لديهم منذ الصغر وبناء أجيال تحترم قواعد المرور وتتيح فرصة لهم لمعرفة طبيعة عمل رجال المرور وهو ما يشجع لديهم روح الإنضباط.



وتساهم تلك الزيارات فى بناء جسور إيجابية بين الطلاب والشرطة وتعزز من شعورهم بالأمان والثقة فى القدرات الكبيرة لرجال الشرطة فى كافة المواقع الشرطية وأهمية التعاون بين رجال الشرطة والمواطنين لتنشئ أجيالا تفخر بأمن وعزة وطنها واستقراره وتعى دور رجاله فى حمايته والحفاظ عليه.

وتضع وزارة الداخلية فى مقدمة إستراتيجيتها الأمنية ضرورة توعية النشء بالدور الوطنى الذى يقوم به رجال الشرطة فى مختلف القطاعات الأمنية.. وذلك لإنشاء جيل يعى أهمية أمن الوطن والحفاظ على مقدراته ليسهم بدوره الوطني فى حمايته.

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