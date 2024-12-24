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حوادث

تأجيل محاكمة 73 متهما في قضية خلية التجمع الإرهابية لـ 23 فبراير

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسة محاكمة 73 متهمًا من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية التجمع، وذلك لـ 23 فبراير المقبل للمرافعة.

وجاء في أمر الإحالة التالي:

أولًا: المتهمون من الأول وحتى السابع، تولوا قيادةً في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

 

ثانيا: المتهمون من الثامن وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية؛ بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمون ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية والإرهابيين؛ بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبندِ أولًا- بشكل مباشر وبوسيلة رقمية وإلكترونية ببيانات ومواد ومعلوماتٍ وأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وأمدوا أعضاء بها على النحو المبين بالتحقيقات.

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محكمة أمن الدولة العليا محاكم بدر خلية التجمع عناصر الجماعات الإرهابية

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