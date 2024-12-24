الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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حوادث

كانوا فاكرينه ضابط شرطة، مقتل مأمور ضرائب بوابل من الرصاص في أسيوط

قوات الشرطة
قوات الشرطة

لقي مأمور ضرائب عقارية؛ مصرعه بطلق ناري أثناء تأدية مهام عمله بمحافظة أسيوط.

 

مصرع مأمور ضرائب فى أسيوط بوابل من الرصاص 

تلقت  الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى ديروط المركزي  مأمور ضرائب عقارية جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري أثناء قيامه بمهمة رسمية في القرية.

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وأفاد زملاء الفقيد أنهم كانوا في مهمة عمل لمعاينة شكوى تتعلق بأحد الممتلكات في قرية الحوطا الشرقية، وخلال عملهم تعرضوا لوابل من الأعيرة النارية أطلقه أفراد ينتمون إلى بؤرة إجرامية بالمنطقة.

وأوضحوا أن الجناة اعتقدوا، أن فريق العمل تابع لحملة أمنية مما دفعهم لإطلاق النار، وأسفر الحادث عن إصابة الضحية إصابة قاتلة أودت بحياته.

وعلى الفور تحركت قوات الأمن بقيادة اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إلى مكان الحادث تم تطويق المنطقة وتمشيطها لضبط الجناة وتأمين مداخل ومخارج القرية.

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