الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

مصرع 3 أشخاص واصابة
مصرع 3 أشخاص واصابة آخر فى حادث إنقلاب سيارة داخل ترعة

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر فى  حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة على طريق  “فاقوس - الحسينية”.

 

حادث انقلاب سيارة داخل ترعة بالشرقية 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى وسقوط مصابين على  “فاقوس - الحسينية”، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

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 وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها في مياه الترعة بناحية طريق فاقوس - الحسينية أمام عزبة ماضي بمركز فاقوس داخل الترعة، وتم انتشال السيارة.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثامين والمصاب إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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