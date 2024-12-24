مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية
لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة على طريق “فاقوس - الحسينية”.
حادث انقلاب سيارة داخل ترعة بالشرقية
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى وسقوط مصابين على “فاقوس - الحسينية”، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.
وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها في مياه الترعة بناحية طريق فاقوس - الحسينية أمام عزبة ماضي بمركز فاقوس داخل الترعة، وتم انتشال السيارة.
وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثامين والمصاب إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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