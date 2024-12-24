مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

«سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي» أمام جلسة الاستئناف غدًا.. انسحاب محاميين من هيئة الدفاع عن عمر زهران.. المحكمة تقضي بالسجن سنتين وتستند على 3 أدلة.. وهذا موقف نقابة السينمائيين (صور)