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حوادث

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025 وطريقة الإعلان عنها

موعد ظهور نتيجة كلية
موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025 وطريقة الإعلان عنها

نتيجة كلية الشرطة؛ تواصل أكاديمية الشرطة استعداداتها النهائية فى الانتهاء من انتقاء أفضل العناصر من المتقدمين بالالتحاق بكلية الشرطة لعام الدراسى 2025.

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ويترقب الآلاف من المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025، فيما زال يبحث بعض الطلاب نتيجة كلية الشرطة 2025.

وكانت أكاديمية الشرطة على مدار الفترة الماضية شهدت عدة اختبارات بين عشرات الآلآف المتقدمين للالتحاق بصفوف العيون الساهرة، وانتهت الاختبارات إلى رسوب البعض وصعود آخرين بعد اجتياز الاختبارات وصولًا إلى كشف الهيئة.

وتجرى الآن المراجعات النهائية فى اختيار أفضل العناصر فى ضوء المعايير الشرطية والاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.

وقال مصدر مطلع، فى تصريح خاص لـ “ فيتو” إنه خلال الأيام المقبلة، سيكون هو موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان ذلك نتيجة كلية الشرطة 2025، فى القنوات الشرعية للوزارة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أجرى زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان فى استقبال الرئيس اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

 

السيسي يتابع اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة

 وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تابع خلال الزيارة اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك من خلال منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية، واطلع الرئيس على كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي تحصل عليها أثناء تأدية مراحل الاختبارات المختلفة وصولًا إلى كشف الهيئة، والتي تعكس الشفافية التامة في نتائج الاختبارات.

 

السيسي يوجه بالاستمرار في تطبيق المعايير الموضوعية، بما يضمن انتقاء العناصر الأكثر تميزًا

 ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تطبيق المعايير الموضوعية، بما يضمن انتقاء العناصر الأكثر تميزًا، ما يسهم في تعزيز جهود الارتقاء بأداء جهاز الشرطة ودوره المحوري في ترسيخ دعائم  الأمن والاستقرار فى البلاد، من خلال إعداد اجيال جديدة من العناصر الشرطية المميزة.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أجرى حوارًا مع أبنائه من طلبة الأكاديمية، تناول الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، حيث استمع الرئيس إلى آرائهم.

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