ضبط أصحاب فيديو الحركات الاستعراضية بالسيارات في الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائدى سيارتين بأداء حركات استعراضية بالإسكندرية وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.



وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائدى سيارتين ملاكى بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية بطريق الإسكندرية الصحراوى اتجاه النوبارية مُعرضين سلامتهم والأخرين للخطر.

وبالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية من تحديد وضبط السيارتين وقائديها (عاطلان "أحدهما لايحمل رخصة قيادة"- مقيمان بمحافظة البحيرة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديها.

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