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حوادث

ضبط 14 لصًا لارتكاب جرائم سرقات من مطعم شهير في الشيخ زايد والمساكن بالصالحية

حبس
حبس

تمكن  قطاع الأمن العام بـ مشاركة مديريات أمن (الجيزة – الشرقية - الدقهلية) من ضبط 14 لصًا لإرتكاب جرائم سرقات من مطعم شهير فى الشيخ زايد والمساكن بالصالحية.
 

وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط عامل لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة أحد المطاعم "محل عمله" الكائنة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.
 

وفى مديرية أمن الشرقية؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (10 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "المغافلة".

 

 ضبط 14 لصًا لارتكاب جرائم سرقات من مطعم شهير فى الشيخ زايد والمساكن بالصالحية 

 وإعترفوا بإرتكابهم 11 واقعة  سرقة بذات الأسلوب  وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

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وفى مديرية أمن الدقهلية؛ ضبط 3 عاطلين بدائرة مركز شرطة منية النصر، لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (مركبة "توك توك" – هاتف محمول) من (قائدها) عقب إستدراجه بزعم توصيل أحدهم لإحدى القرى بدائرة المركز ولدى مقاومته تعدى عليه أحدهم بسلاح أبيض فأحدث إصابته بجرح قطعى ولاذوا بالفرار، وتم بإرشادهم ضبط (مركبة "التوك توك" – هاتفه المحمول المستولى عليه – 3 سلاح أبيض "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة").
 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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