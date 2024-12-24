الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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حوادث

مصرع شابين أثناء تنقيبهما عن آثار في كرداسة

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو

لقي شابان مصرعهما عقب انهيار حفرة عليهما أثناء تنقيبهما عن الآثار بمدينة كرداسة شمال الجيزة، ونجحت الأجهزة الأمنية في انتشال الجثمانين ونقلهما إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.

وكان بلاغ قد ورد إلى مديرية أمن الجيزة، يفيد بمصرع شخصين نتيجة انهيار حفرة عليهما في كرداسة، فانتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن شابين انهارت عليهما حفرة مما أسفر عن مصرعهما، خلال أعمال حفر وتنقيب عن الآثار.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستعانة بالمختصين لانتشال الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الاجراءات القانونية شمال الجيزة مديرية أمن الجيزة

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