مصرع شابين أثناء تنقيبهما عن آثار في كرداسة

لقي شابان مصرعهما عقب انهيار حفرة عليهما أثناء تنقيبهما عن الآثار بمدينة كرداسة شمال الجيزة، ونجحت الأجهزة الأمنية في انتشال الجثمانين ونقلهما إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.

وكان بلاغ قد ورد إلى مديرية أمن الجيزة، يفيد بمصرع شخصين نتيجة انهيار حفرة عليهما في كرداسة، فانتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن شابين انهارت عليهما حفرة مما أسفر عن مصرعهما، خلال أعمال حفر وتنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستعانة بالمختصين لانتشال الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.