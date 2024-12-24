بالأسماء، حركة تنقلات محدودة في أمن الجيزة

اعتمد اللواء سامح الحميلي، مدير أمن الجيزة، حركة تنقلات محدودة بين مفتشي ورؤساء المباحث ومأموري الأقسام لضخ دماء جديدة وتدعيم أقسام الشرطة بالكفاءات الشابة.

وتضمنت حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث نقل العقيد محمد الجوهري لمنصب مفتش مباحث الهرم خلفا للعقيد محمد العادلي الذي تولى بدلا منه منصب مفتش مباحث الطالبية والعمرانية.

كما تولى المقدم محمد طارق منصب رئيس مباحث قسم إمبابة خلفا للمقدم عصام الشناوي الذي نقل إلى إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة.

كما تم تصعيد الرائد عبد الحميد مرسي من معاون مباحث أوسيم إلى منصب رئيس مباحث قسم الطالبية، ونقل المقدم كريم عليان إلى منصب رئيس مباحث العياط.

كما تم تعيين المقدم محمد أشرف منصب رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد خلفا للمقدم محمد راغب الذي تم نقله لقسم شرطة أول أكتوبر، ونقل المقدم محمد مجدي إلى ديوان مديرية أمن الجيزة.

كما تم تعيين العقيد هيثم خلف مأمورا لقسم ثالث أكتوبر والعقيد أحمد مصيلحي مأمورا بالسجن المركزي.

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