أخبار مصر: جدل بشأن ظهور متحور جديد، مفاجأة فى قانون الخلع والإيجار القديم، تعديل خريطة تشغيل مترو الأنفاق
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
الأرصاد الجوية تكشف ذروة الشتاء وتحذر من صقيع الأيام المقبلة (فيديو)
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة فصل الشتاء في مصر تكون خلال شهري يناير وفبراير، حيث نشهد خلال تلك الفترة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.
كوريا الجنوبية تنجح في وضع قمرها الصناعي الثالث للتجسس في مداره
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، نجاحها في وضع قمرها الصناعي التجسسي الثالث في مداره بعد إطلاقه من مركز فضائي أمريكي.
أحمد كريمة يفجر مفاجأة بشأن حكم الشرع في قانون الخلع والإيجار القديم
فجر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، مفاجأة بشأن حكم الشرع في قانون الخلع والإيجار القديم.
السجن المشدد لروسي نقل معلومات إلى "إف بي آي"
قضت محكمة روسية بسجن رجل لمدة 19 عامًا بعد إدانته بنقل معلومات عن جنود روس إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، وفق ما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "اف اس بي" أمس السبت.
تعديل خريطة تشغيل مترو الأنفاق بسبب النادي الأهلي
أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو تعديل تشغيل مترو الخط الثالث اليوم الأحد، بالتزامن مع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، للتيسير على المشجعين.
أوكرانيا تحذف اللغة الروسية من تذاكر القطارات
ذكرت صحيفة "سترانا" أن هيئة السكك الحديدية الأوكرانية قامت بإزالة اللغة الروسية من تذاكر القطارات واستبدلتها باللغة الإنجليزية.
نجم الأهلي السابق: زيزو ليس اللاعب "الجامد" حتى يشترط على الزمالك
قال محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، إن طلبات أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك من إدارة ناديه من أجل تجديد عقده مبالغ فيها.
مشروع قانون المسئولية الطبية أمام جلسة الشيوخ اليوم
ينظر اليوم مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
مصدر باتحاد الكرة يكشف مصير لجنة الحكام الحالية بعد تنصيب الخبير الأجنبي
كشف مصدر باتحاد الكرة المصري، مصير لجنة الحكام الحالية برئاسة وجيه أحمد، بعد التعاقد مع خبير أجنبي لتولي رئاسة لجنة الحكام بالجبلاية.
هل تعالج حقنة البرد العدوى التنفسية والمتحور الجديد لفيروس كورونا؟
قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أن كل ٣ أشور تعلن منظمة الصحة العالمية عن متحور جديد لفيروس كورونا.
سقوط مقاتلة أمريكية فوق البحر الأحمر.. والجيش الأمريكي يعلق
قالت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي في بيان: “إن طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز F/A-18 أسقطت فوق البحر الأحمر، مقدمة نتائج التحقيقات الأولية للحادثة وماذا حصل بالضبط”.
وكيل جروس يكشف مفاجأة في عقده مع الزمالك
كشف محمد حبشي، وكيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، تفاصيل عقد المدرب مع النادي الأبيض.
بعد إخلاء العقارات المجاورة، السيطرة على حريق هائل في مطعم تفويلة بفيصل (فيديوهات وصور)
نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق بمطعم "تفويلة" فرع شارع ضياء المتواجد بشارع حسن محمد بشارع فيصل الرئيسي.
مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل بشأن ظهور متحور جديد (فيديو)
حسم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، الجدل بشأن وجود فيروس جديد أو متحور جديد لكورونا.
العنب بـ 140 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور
سجل سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الأحد، الموافق 22 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.
وزير الخارجية التركي يتوعد الإدارة السورية الجديدة
توعد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان بـ"فعل كل ما يلزم" لضمان أمن البلاد، بحال لم تتمكن الإدارة السورية الجديدة من معالجة مخاوف أنقرة بشأن الجماعات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة والتي تعتبرها "جماعات إرهابية".
الزمالك يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ورابطة الأندية، تعرف على التفاصيل
تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية؛ بشأن التجاوزات والأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباريات الأخيرة.
عودة الحركة المرورية لطبيعتها بفيصل بعد السيطرة على حريق مطعم تفويلة (صور)
تمكنت الخدمات المرورية بإدارة مرور الجيزة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي من تسيير حركة المركبات بشارع حسن محمد الرئيسي بفيصل المتجه نحو ميدان الجيزة والسيارات المتجه لشارع الهرم الرئيسي، عقب إصابة الطريق بشلل مروري بسبب حريق كان شب في مطعم تفويلة بفيصل دائرة قسم شرطة الهرم.
ليبيا تطالب سكان بنغازي بالإخلاء الفوري، تعرف على السبب
طالبت بلدية بنغازي الليبية، أمس السبت، المواطنين القاطنين على مسارات الأودية بضرورة الإخلاء الفوري لمدة أسبوع تخوفا من هطول أمطار غزيرة.
المعد النفسي السابق للأهلي: كهربا تعرض لضغط أمام باتشوكا، وبعض الحكام يتوافدون على عيادتي
أشار الدكتور محمد فكري، المعد النفسي السابق للنادي الأهلي إلى أهمية الإعداد النفسي في الأندية، مؤكدًا أن بعض حكام الدوري كانوا يتوافدون على عيادته من أجل جلسات العلاج النفسي.
ليلة مشتعلة، ضربة أمريكية جديدة على موقع للحوثي في الحديدة
واصلت القوات الأمريكية، فجر اليوم الأحد، عملياتها العسكرية ضد مواقع خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، في اليمن، عبر هجوم استهدف شمالي مديرية الحديدة، المشرفة على مياه البحر الأحمر، بعد ساعات من هجوم آخر استهدف موقعا عسكريا في العاصمة صنعاء.
قام بتهريب السادات من المعتقل وبطل مصر في الملاكمة، الذكرى الـ 31 لرحيل صلاح ذو الفقار
صلاح ذو الفقار، فنان من عائلة فنية شهيرة، اتسمت أدواره بخفة الظل والاعتماد على تعبيرات وجهه في التمثيل، له حضور متميز، يجمع بين الكوميديا والدراما، سمي بممثل العينين والشفاه، اشتهر أيضًا بأدواره الرومانسية والاجتماعية وكذلك التاريخية في السينما والمسرح والتلفزيون، ورحل في مثل هذا اليوم عام 1993.
5 شهداء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على دير البلح
استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، الليلة، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.
اتحاد الكرة يحدد موعد اجتماعه الثاني
قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة عقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق ٢٥ ديسمبر.
موجة جديدة من المظاهرات في تل أبيب تطالب بصفقة للإفراج عن الأسرى واستقالة الحكومة
انطلقت موجة جديدة من التظاهرات الحاشدة في إسرائيل مطالبة بإبرام اتفاق فوري يسمح بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
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