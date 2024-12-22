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رياضة

الزمالك يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ورابطة الأندية، تعرف على التفاصيل

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية؛ بشأن التجاوزات والأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباريات الأخيرة. 

وتضمنت الشكوى التأكيد على ما يلي:

1- حرص النادي على نجاح المسابقات في أجواء من العدالة والمساواة، وأن مجلس الإدارة يدرك واجبه تجاه النادي وجماهيره ويملك أدوات الحفاظ على حقوقه.

2 -التأكيد على أن الفترة الأخيرة شهدت حملة ممنهجة لإرهاب الحكام وخلط الأوراق وتزييف الحقائق لمصلحة طرف بعينه، دبر ونفذ هذه الحملة.

3- إن تلك الحملة حققت بعض غاياتها وقادت التحكيم إلى أخطاء فجة كان آخرها ما ارتكبه طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا في مسابقة الدوري الممتاز.

4- إن حكم المباراة الأخيرة دأب على مخالفة القانون وارتكاب أخطاء ضد نادي الزمالك على نحو ما تم تفصيله بالشكوى.

5 - إن حكم مباراة سيراميكا سبق وأن كشف عن افتقاد الحيادية والموضوعية على نحو يستوجب المحاسبة.

وطالب نادي الزمالك بسرعة تدارك الأمر بخطوات إصلاحية جادة وفعالة أهمها:

* إجراء تحقيق عاجل وإعلان النتائج بكل شفافية.

* منع طاقم التحكيم المذكور من إدارة مباريات الفريق الأول لكرة القدم.

* إحالة كل من يثبت فقدانه للحيادية والنزاهة إلى لجنة الانضباط.

واختتم: "وأخيرًا، يؤكد مجلس الإدارة أنه يراقب عن كثب ما سيتخذه اتحاد الكرة ورابطة الأندية من خطوات لتصحيح المسار، ولن يسمح باستمرار تلك التجاوزات، وأن الزمالك يملك من الأدوات والإجراءات القانونية التصعيدية التي تحمي حقوق النادي ومطالبه العادلة".

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