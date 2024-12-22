الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المعد النفسي السابق للأهلي: كهربا تعرض لضغط أمام باتشوكا، وبعض الحكام يتوافدون على عيادتي

محمود كهربا لاعب
محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، فيتو

أشار الدكتور محمد فكري، المعد النفسي السابق للنادي الأهلي إلى أهمية الإعداد النفسي في الأندية، مؤكدًا أن بعض حكام الدوري كانوا يتوافدون على عيادته من أجل جلسات العلاج النفسي.

 

متأخرون جدا في الإعداد النفسي

وقال محمد فكري، في تصريحات تليفزيونية: "نحن متأخرون في الإعداد النفسي للاعبين، وكل دوريات العالم تستخدم معدين نفسيين، وحارس الأرجنتين بعد نهائي كأس العالم أفضل مثال على ذلك".

وتابع: "لا يوجد أي نادٍ في مصر يمتلك معدا نفسيا سوى النادي الأهلي، والآن لا يوجد معد نفسي داخل النادي، وتصريحات الشناوي تسوق لفكرة عودة المعد النفسي، وهو ما شعر به بعد غيابه".

الكرة تلعب بالدماغ وليس بالقدم

وأردف: "الكرة تُلعب بالدماغ وليس بالقدم، ويجب أن تكون "الدماغ" في أفضل حالاتها، وليس كل اللاعبين يمتلكون القدرة على الخروج من المواقف الصعبة".

واستكمل: "دورنا كمعدين نفسيين تحويل الضغوط إلى تحديات، والسوشيال ميديا لها تأثير كبير على نفسية اللاعبين، وتضعهم تحت ضغط كبير، ويجب على اللاعبين أن تعرف كيفية التعامل مع الموقف".

مباراة الأهلي وباتشوكا، فيتو
مباراة الأهلي وباتشوكا، فيتو

إهدار ركلات الترجيح أمام باتشوكا

وذكر: "إهدار ركلات الترجيح ضد باتشوكا المكسيكي نفسي أكثر منه فني، وكهربا أضاع فرصة سهلة، وهناك بعض اللاعبين يتأثرون بالفرص المهدرة والبعض الآخر لا، وكهربا كان مضغوطا قبل تسديد الركلة".

وأتم: "لو كان هناك معد نفسي في الملعب، كان سيتحدث مع كهربا واللاعبين قبل تسديد ركلات الجزاء، وليس جميع اللاعبين يتحملون الضغوط الجماهيرية".

وقال: "الجيل القديم في النادي الأهلي كان لا يؤمن بالإعداد النفسي، ولكني تمكنت من كسر تلك النقطة بعد فترة، والأمر كان منذ 15 عامًا عكس الفترة الحالية".

الحكام يحتاجون لإعداد نفسي

وأردف: "الحكام يحتاجون لإعداد نفسي، ويتأثرون بشكل كبير، وبعض حكام الدوري المصري ترددوا عليّ للحديث عن الأمور النفسية، وكان بعضهم يعاني من توتر شديد، وكنت أحاول دائما حل الأمور".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي محمد فكري المعد النفسي حارس الأرجنتين المكسيكي الدوري المصري

مواد متعلقة

تعديل مواعيد تشغيل مترو الخط الثالث لتيسير حركة مشجعي مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

المعد النفسي السابق للأهلي: طلبت المساواة براتب مساعد كولر

كواليس رحيل المعد النفسي الجديد للنادي الأهلي

الأيام ستظهر الحقائق، عماد فاروق يعتذر عن عدم قبول مهمة المعد النفسي للأهلي

ads

الأكثر قراءة

بعد إخلاء العقارات المجاورة، السيطرة على حريق هائل في مطعم تفويلة بفيصل (فيديوهات وصور)

أحمد كريمة يفجر مفاجأة بشأن حكم الشرع في قانون الخلع والإيجار القديم

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل بشأن ظهور متحور جديد (فيديو)

وكيل جروس يكشف مفاجأة في عقده مع الزمالك

الأرصاد الجوية تكشف ذروة الشتاء وتحذر من صقيع الأيام المقبلة (فيديو)

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت

هل يمكن معرفة سبب الوفاة بعد دفن الجثة بمدة طويلة؟ خبيرة توضح

المعد النفسي السابق للأهلي: كهربا تعرض لضغط أمام باتشوكا، وبعض الحكام يتوافدون على عيادتي

منوعات

المزيد

السجن المشدد لروسي نقل معلومات إلى "إف بي آي"

أوكرانيا تحذف اللغة الروسية من تذاكر القطارات

ألبانيا تحظر تطبيق تيك توك لمدة عام بعد مقتل مراهق

أغرب هروب لسجين مغربي أدين بالقتل عام 2016 في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت

بكم كيلو السكر في المحلات اليوم السبت 21/12/2024 ؟

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 21/12/2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 21-12-2024

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات سيميوني أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 22 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

أحمد كريمة يفجر مفاجأة بشأن حكم الشرع في قانون الخلع والإيجار القديم

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 22 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية