المعد النفسي السابق للأهلي: كهربا تعرض لضغط أمام باتشوكا، وبعض الحكام يتوافدون على عيادتي

أشار الدكتور محمد فكري، المعد النفسي السابق للنادي الأهلي إلى أهمية الإعداد النفسي في الأندية، مؤكدًا أن بعض حكام الدوري كانوا يتوافدون على عيادته من أجل جلسات العلاج النفسي.

متأخرون جدا في الإعداد النفسي

وقال محمد فكري، في تصريحات تليفزيونية: "نحن متأخرون في الإعداد النفسي للاعبين، وكل دوريات العالم تستخدم معدين نفسيين، وحارس الأرجنتين بعد نهائي كأس العالم أفضل مثال على ذلك".

وتابع: "لا يوجد أي نادٍ في مصر يمتلك معدا نفسيا سوى النادي الأهلي، والآن لا يوجد معد نفسي داخل النادي، وتصريحات الشناوي تسوق لفكرة عودة المعد النفسي، وهو ما شعر به بعد غيابه".

الكرة تلعب بالدماغ وليس بالقدم

وأردف: "الكرة تُلعب بالدماغ وليس بالقدم، ويجب أن تكون "الدماغ" في أفضل حالاتها، وليس كل اللاعبين يمتلكون القدرة على الخروج من المواقف الصعبة".

واستكمل: "دورنا كمعدين نفسيين تحويل الضغوط إلى تحديات، والسوشيال ميديا لها تأثير كبير على نفسية اللاعبين، وتضعهم تحت ضغط كبير، ويجب على اللاعبين أن تعرف كيفية التعامل مع الموقف".

مباراة الأهلي وباتشوكا، فيتو

إهدار ركلات الترجيح أمام باتشوكا

وذكر: "إهدار ركلات الترجيح ضد باتشوكا المكسيكي نفسي أكثر منه فني، وكهربا أضاع فرصة سهلة، وهناك بعض اللاعبين يتأثرون بالفرص المهدرة والبعض الآخر لا، وكهربا كان مضغوطا قبل تسديد الركلة".

وأتم: "لو كان هناك معد نفسي في الملعب، كان سيتحدث مع كهربا واللاعبين قبل تسديد ركلات الجزاء، وليس جميع اللاعبين يتحملون الضغوط الجماهيرية".

وقال: "الجيل القديم في النادي الأهلي كان لا يؤمن بالإعداد النفسي، ولكني تمكنت من كسر تلك النقطة بعد فترة، والأمر كان منذ 15 عامًا عكس الفترة الحالية".

الحكام يحتاجون لإعداد نفسي

وأردف: "الحكام يحتاجون لإعداد نفسي، ويتأثرون بشكل كبير، وبعض حكام الدوري المصري ترددوا عليّ للحديث عن الأمور النفسية، وكان بعضهم يعاني من توتر شديد، وكنت أحاول دائما حل الأمور".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.