اتحاد الكرة يحدد موعد اجتماعه الثاني

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة عقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق ٢٥ ديسمبر.



قرارات اتحاد الكرة في أول اجتماع له



وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قد اتخذ عدة قرارات خلال اجتماعه الأول بعد إعلان فوزه بثقة الجمعية العمومية للاتحاد التي أقيمت 10 من الشهر الجاري.



وحرص المهندس هاني أبوريدة وجميع أعضاء مجلس الإدارة الجديد على توجيه التحية والشكر لمجلس الإدارة المنتهية ولايته متمنين لجميع أعضائه التوفيق



كما اتخذ المجلس خلال اجتماعه القرارات التالية:



١- تكليف حسين عوض بالعمل مديرا ماليا للاتحاد ومحمد زاهر نائبًا للمدير المالي.

٢- تكليف الإدارات التنفيذية والمالية بتشكيل لجان لإنهاء عمليات التسليم والتسلم في خلال عشرة أيام من تاريخه.

٣- تكليف المدير التنفيذي بتقديم تقرير عن أي تعيينات أو تعاقدات تمت خلال الشهور الستة الأخيرة لبحث قانونيتها وجدواها.

٤- توجيه الشكر لجميع لجان الاتحاد وتكليف الإدارات بتسيير الأعمال بشكل مؤقت.

٥- قبول استقالة لجنة الحكام وتشكيل لجنة لإدارة شئون التحكيم لحين تعيين خبير أجنبي، وتضم كلًا من الكابتن وجيه أحمد والكابتن هشام صلاح مصطفى والكابتن جهاد جريشة والدكتور عزب حجاج والكابتن فهيم عمر، مع تعيين الكابتن چيمس حنا مديرًا ماليًا للحكام وتكليفه بتقديم تقرير عن مستحقات الحكام بشكل عاجل.

٦- توجيه الشكر للجان الفروع وتكليف المدير التنفيذي والمدير المالي لكل فرع منها بتسيير الأعمال لحين التشكيل الجديد.

٧-تشكيل لجنة برئاسة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومحمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة لتقديم دراسة تفصيلية عن الموقف المالي للاتحاد وعرضه على المجلس في اجتماعه المقبل.

٨- تشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد حلمي الشريف وطارق أبو العينين عضوي المجلس لمراجعة العقود الخاصة بالاتحاد.

٩- تشكيل لجنة برئاسة محمد الشربيني ومصطفى أبو زهرة عضوي المجلس والدكتور أشرف موسى لتقديم تقرير مفصل عن الفروع قبل إعادة تشكيلها.

١٠- تكليف الإدارة الفنية بتقديم تقرير عن المنتخبات الوطنية مرفقًا به التزاماتها خلال الفترة المقبلة، وذلك لعرضه على اللجنة الفنية عقب تشكيلها، بالإضافة إلى عرض لما تم بخصوص مشروعات الاتحاد الدولي وبرامج التطوير.

١١- تكليف سيد بخيت مديرًا لإدارة المسابقات بالتنسيق وعرض الموقف الحالي لكل الأقسام قبل اتخاذ أي قرارات تخص المواسم المقبلة.

١٢- تكليف وليد درويش عضو المجلس بدراسة وعرض موقف مسابقات المراحل السنية بكل مسمياتها.

١٣- تكليف إيناس مظهر عضو المجلس وهيام بركة بعرض الموقف الخاص بنشاط الكرة النسائية بجميع مستوياتها.

١٤- تكليف أسامة إسماعيل بالعمل مديرًا لإدارة الإعلام وتقديم تصوره لاحتياجات الإدارة للفترة المقبلة مع تكليفه بالقيام بدور المتحدث الإعلامي للاتحاد.

١٥- التنبيه على جميع المنتمين للاتحاد في إداراته ولجانه وفروعه والمنتخبات الوطنية بعدم الظهور أو الحديث لوسائل الإعلام المختلفة دون إذن مسبق.

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