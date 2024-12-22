الأحد 22 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية التركي يتوعد الإدارة السورية الجديدة

وزير الخارجية التركي،
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، فيتو

توعد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان بـ"فعل كل ما يلزم" لضمان أمن البلاد، بحال لم تتمكن الإدارة السورية الجديدة من معالجة مخاوف أنقرة بشأن الجماعات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة والتي تعتبرها "جماعات إرهابية".

وفي مقابلة مع قناة "فرانس 24"، قال فيدان إن الخيار المفضل لدى أنقرة هو أن تعالج الإدارة الجديدة في دمشق المشكلة بما يتماشى مع وحدة الأراضي السورية وسيادتها وسلامتها، مضيفا أنه يتعين حل وحدات حماية الشعب على الفور.

وأضاف "إذا لم يحدث ذلك، فيتعين علينا حماية أمننا القومي"، فيما أجاب على سؤال حيال ما إذا كان ذلك يشمل العمل العسكري، بالقول: "كل ما يلزم".

وردا على سؤال حول تصريحات قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حول إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي مع أنقرة، قال فيدان إن المجموعة يجب أن تسعى إلى مثل هذه التسوية مع دمشق، لأن هناك "واقعا جديدا" هناك الآن، وفق قوله.

وأضاف "الواقع الجديد، نأمل أن يعالج هذه القضايا، ولكن في الوقت نفسه، تعرف وحدات حماية الشعب الكردية/حزب العمال الكردستاني ما نريده. لا نريد أن نرى أي شكل من أشكال التهديد العسكري لنا. ليس التهديد الحالي، ولا أيضا التهديد المحتمل".

وشنت أنقرة، إلى جانب حلفائها السوريين، عدة هجمات عبر الحدود ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تقودها وحدات حماية الشعب في شمال سوريا، بينما طالبت مرارا وتكرارا الولايات المتحدة، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، بوقف دعمها للمقاتلين.

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وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الإدارة السورية أنقرة الولايات المتحدة دمشق

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