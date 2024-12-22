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أخبار مصر

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل بشأن ظهور متحور جديد (فيديو)

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين، فيتو

حسم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، الجدل بشأن وجود فيروس جديد أو متحور جديد لكورونا.

 

الفيروسات التنفسية 

وقال "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "لدينا مجموعة ضخمة من الفيروسات التنفسية التي تؤدي إلى مشكلات في الجهاز التنفسي أشهرها على مر التاريخ فيروس الإنفلونزا ثم جاء فيروس كورونا بتداعياته.

ظاهرة انتشار الفيروسات التنفسية

وأوضح: الظاهرة الهامة أن كل الفيروسات التنفسية تحدث فيها تحورات دورية ومستمرة وحتى أيام كورونا كنا نشير إلى ظهور متحورات جديدة، وبالتالي وجود متحورات في كل أنواع الفيروسات التنفسية بما فيها الكورونا شيء عادي جدًا.

 

موسم الفيروسات 

وأكد: نحن نعيش حاليا موسم الإصابة بالفيروسات التنفسية، مع الانتقال من الصيف إلى الخريف ثم من الخريف إلى الشتاء والانتقال من السخن إلى البارد مع الزحام والدراسة.

 

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وتابع: كل ما سجل حتى الآن سواء على مستوى الرصد القومي لأنواع الفيروسات ومتحوراتها وما نراه إكلينكيا في الإصابات، عبارة عن خليط من الفيروسات التنفسية سواء الإنفلونزا أو الفيروس المخلوي والفيروس الغددي.

 

وأكد: حتى هذه اللحظة لم يرصد أي نوع من الفيروسات يؤدي إلى ظاهرة خطيرة أو ظاهرة وبائية مقلقة.

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