الأرصاد الجوية تكشف ذروة الشتاء وتحذر من صقيع الأيام المقبلة (فيديو)

حالة الطقس، كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة فصل الشتاء في مصر تكون خلال شهري يناير وفبراير، حيث نشهد خلال تلك الفترة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.

قيم درجات الحرارة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": أقل قيم درجات الحرارة تسجل خلال شهري يناير وفبراير، وبالتالي نحن لم نشهد الانخفاضات الكبيرة والملحوظة في فصل الشتاء.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

ولفتت إلى أنه على مدار الأسبوع الجاري هناك استقرار في الأحوال الجوية مع انخفاض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بنحو درجتين مئويتين، والإحساس بالبرودة وشديدة البرودة تكون ليلا وبالأخص الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأشارت إلى أن محافظات شمال الصعيد تنخفض درجة الحرارة الصغرى إلى 4 درجات مئوية نهاية الأسبوع الجاري، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديدة.

اضطراب الملاحة البحرية



ولفتت إلى وجود نشاط كبير للرياح على البحر المتوسط يومي الأحد والإثنين يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج إلى 3.5 أمتار ويجب تجنب الأنشطة البحرية.

وأوضحت: الشتاء الحالي لن يكون الأكثر برودة على مصر مثلما يتردد، ولكنه سيكون أكثر برودة مقارنة بالعام الماضي ولكننا سنعود إلى شتاء السنوات الماضية ما قبل 2023.



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