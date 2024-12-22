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أحمد كريمة يفجر مفاجأة بشأن حكم الشرع في قانون الخلع والإيجار القديم

الدكتور أحمد كريمة،
الدكتور أحمد كريمة، فيتو

فجر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، مفاجأة بشأن حكم الشرع في قانون الخلع والإيجار القديم.

 

حكم الشرع في قانون الخلع

وأكد أن قانون الخلع يتعارض مع الشريعة الإسلامية، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُطلق الصحابي ثابت بن قيس صاحب أول قضية خلع، وطالبه بقبول "المهر"، وتطليق زوجته، ولم يسلب ولاية الزوج في التطليق مثلما هو موجود في قانون الخلع.

 

حكم الشرع في الإيجار القديم

وبشأن قانون الإيجار القديم، أوضح أحمد كريمة خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه فهمي بهجت بقناة “الشمس”: أن قانون الإيجار القديم مُخالف للشريعة الإسلامية، لأن القانون من الضروري أن يكون معلوم المدة، وتأبيد العقد يُبطل العقود من الناحية الشريعة.

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ولفت “كريمة” إلى أن كل العقود في الشريعة الإسلامية تقبل أن تكون محددة المدة إلا عقد الزواج، لافتًا إلى أن قانون الإيجار القديم حول المستأجر إلى مالك على خلاف ما ذُكر في العقد.

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