مصدر باتحاد الكرة يكشف مصير لجنة الحكام الحالية بعد تنصيب الخبير الأجنبي

اتحاد الكرة، كشف مصدر باتحاد الكرة المصري، مصير لجنة الحكام الحالية برئاسة وجيه أحمد، بعد التعاقد مع خبير أجنبي لتولي رئاسة لجنة الحكام بالجبلاية.

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات لـ “فيتو”، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اشترط على الخبير الأجنبي، استمرار جميع أعضاء لجنة الحكام الحالية، ضمن تشكيلة اللجنة الجديدة التي ستعمل تحت إدارته.

كواليس التعاقد مع الخبير الأجنبي لتولي لجنة الحكام

كشف مصدر مقرب من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أن الأخير تواصل منذ فترة مع الإيطالي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وطالبه بترشيح خبير تحكيم أجنبي على مستوى عال من أجل تولي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري والعمل على تطوير منظومة التحكيم خلال الفترة المقبلة.

هاني أبو ريدة، فيتو

موعد بدء مهمة خبير التحكيم الأجنبي

وبحسب المصدر، فقد كولينا استقر على اسم خبير التحكيم الأجنبي الذي سيتولى مهمة تطوير منظومة التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم إتمام التعاقد معه قبل نهاية ديسمبر الجاري، على أن يبدأ مهام عمله رئيسا للجنة الحكام باتحاد الكرة من يناير المقبل.

ويعد السويسري ماسيمو بوساكا من أبرز الأسماء المرشحة لتولي ملف تطوير التحكيم في مصر، لكن تبقى مهام منصبه كمدير لإدارة الحكام بالفيفا، عائقًا أمام التعاقد معه، لا سيما أن مجلس أبو ريدة يرغب في استقدام خبير حكام متفرغ لإدارة شؤون لجنة الحكام

لجنة الحكام مؤقتة برئاسة وجيه أحمد

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة في أول اجتماعاته قبول استقالة لجنة الحكام برئاسة ياسر عبد الرؤوف وتشكيل لجنة لإدارة شؤون التحكيم لحين تعيين خبير أجنبي، وتضم كلًا من الكابتن وجيه أحمد والكابتن هشام صلاح مصطفى والكابتن جهاد جريشة والدكتور عزب حجاج والكابتن فهيم عمر، مع تعيين الكابتن چيمس حنا مديرًا ماليًّا للحكام وتكليفه بتقديم تقرير عن مستحقات الحكام بشكل عاجل.

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