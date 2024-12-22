الأحد 22 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

ليلة مشتعلة، ضربة أمريكية جديدة على موقع للحوثي في الحديدة

الحديدة، فيتو
الحديدة، فيتو

واصلت القوات الأمريكية، فجر اليوم الأحد، عملياتها العسكرية ضد مواقع خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، في اليمن، عبر هجوم استهدف شمالي مديرية الحديدة، المشرفة على مياه البحر الأحمر، بعد ساعات من هجوم آخر استهدف موقعا عسكريا في العاصمة صنعاء.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن "العدوان الأمريكي البريطاني، استهدف جبل الجدع بمديرية اللحية"، شمالي محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرتهم، بغارة واحدة.

وذكرت مصادر عسكرية في القوات اليمنية المشتركة، أن جماعة الحوثي تستخدم "جبل الجدع" الواقع في أقصى الأطراف الشمالية من محافظة الحديدة، منصة لإطلاق الصواريخ باتجاه السفن في مياه البحر الأحمر، ونحو مدن إسرائيل.

وأشار إلى أن القوات الأمريكية البريطانية، سبق أن استهدفت الجبل عدة مرات خلال الأشهر الماضية.

وفي وقت سابق من مساء أمس السبت، أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أنه شن 3 غارات جوية على مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، استهدف فيها منشآت لتخزين الأسلحة، ومقر قيادة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان رسمي، شن غارات جوية دقيقة ضد منشأة لتخزين الصواريخ، ومنشأة للقيادة والسيطرة يديرها الحوثيون داخل الأراضي التي يسيطرون عليها في صنعاء.

ونفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات متعمدة لتعطيل عمليات الحوثيين في البحر الأحمر وإضعافها، بحسب ما جاء في البيان.

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جماعة الحوثى اليمن الحديدة العاصمة صنعاء العدوان الأمريكي البريطاني جبل الجدع مديرية اللحية البحر الأحمر صنعاء

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