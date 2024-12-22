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حوادث

بعد إخلاء العقارات المجاورة، السيطرة على حريق هائل في مطعم تفويلة بفيصل (فيديوهات وصور)

حريق بمطعم تفويلة
حريق بمطعم تفويلة والأمن يحاول السيطرة، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق بمطعم "تفويلة" فرع شارع ضياء المتواجد بشارع حسن محمد بشارع فيصل الرئيسي.

وكشف مصدر أن الحريق التهم كافة محتويات المطعم والخسائر تعد بالملايين، وأضاف أن الحريق التهم أيضا شقق سكنية تحت الإنشاء أعلى المطعم.

وأشار إلى أنه لا توجد إصابات.

ويواصل فريق المعمل الجنائي السيطرة على الحريق عقب انتهاء المطافى من عمليات التبريد  للوقوف على ملابساته لمعرفة هل هناك شبهة جنائية من عدمه.

 

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس قطاع الغرب العميد عمرو حجازي، يفيد فيه بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران في مطعم بشارع فيصل.

وعلى الفور، انتقل فريق من المباحث بقيادة المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، والرائد أحمد عبادة، معاون المباحث، إلى مكان الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها، وجار السيطرة على الحريق وإخماده.

 

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وجار عمل التحريات لكشف أسبابه.

 

ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بـ 5 سيارات مطافئ للسيطرة على حريق شب مع بداية صباح اليوم الأحد بمطعم "تفويله" فرع شارع ضياء المتواجد بشارع حسن محمد بشارع فيصل الرئيسي ونشبت النيران بعدة شقق سكنية تحت الإنشاء تقع  أعلى المطعم.

 

وقامت أجهزة البحث الجنائي بإخلاء العقارات المجاورة من السكان وفرض كردون أمني بمحيط الحادث لمنع امتداده للعقارات المجاورة
 

 

 

 

السيطرة على حريق سيارة بطريق الأوتوستراد

 

وعلى جانب آخر كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل سيارة، علي الفور انتقلت أجهزة الأمن مصحوبة بسيارة إطفاء وإسعاف تحسبا لوجود مصابين.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق هو انفجار التنك الخاص بالسيارة مما أدى لاشتعالها بينما نجا قائدها.

 

وتواصل الخدمات المرورية المنتشرة بالطريق سحب السيارة وانتظام حركة المركبات بعدما شهد الطريق زحاما مروريا بسبب الحادث، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية حريق بمطعم تفويله
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