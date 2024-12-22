الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وكيل جروس يكشف مفاجأة في عقده مع الزمالك

جروس مدرب الزمالك،
جروس مدرب الزمالك، فيتو

كشف محمد حبشي، وكيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، تفاصيل عقد المدرب مع النادي الأبيض. 

وقال وكيل جروس في تصريحات تلفزيونية: "مجلس إدارة الزمالك اتفق مع جروس على تدريب الفريق، لمدة 6 أشهر فقط، مع إمكانية التجديد لسنة إضافية باتفاق الطرفين".

وأضاف: "العقد يتضمن شرطا جزائيا، لا يمكن الكشف عنه.. لكنه رقم طبيعي وليس كبيرا".


وأردف: "التعاقد بين جروس والزمالك، جاء بعد جلسة خاصة، جمعت المدرب مع رئيس النادي حسين لبيب.. وجروس أخطره بجميع المطالب والاحتياجات الخاصة بالفريق".

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز 

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

 تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

 تنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

 

 

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

 

 

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد حبشي كريستيان جروس السويسري كريستيان جروس الزمالك حسين لبيب

مواد متعلقة

الزمالك يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ورابطة الأندية، تعرف على التفاصيل

جروس يضع محترفي الزمالك تحت التقييم

حسين لبيب يبلغ لاعبي الزمالك بموعد صرف المستحقات المتأخرة

انتهاء أزمة جروس مع طبيب الزمالك بسبب تجدد إصابة ناصر ماهر
ads

الأكثر قراءة

أحمد كريمة يفجر مفاجأة بشأن حكم الشرع في قانون الخلع والإيجار القديم

وكيل جروس يكشف مفاجأة في عقده مع الزمالك

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل بشأن ظهور متحور جديد (فيديو)

ترتيب الدوري الممتاز بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت

20 رسالة حاسمة من السيسي لأهل الشر ومروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي

الأمن يحل لغز العثور على عظام آدمية بإحدى المقابر في قنا

هل تعالج حقنة البرد العدوى التنفسية والمتحور الجديد لفيروس كورونا؟

منوعات

المزيد

أوكرانيا تحذف اللغة الروسية من تذاكر القطارات

ألبانيا تحظر تطبيق تيك توك لمدة عام بعد مقتل مراهق

أغرب هروب لسجين مغربي أدين بالقتل عام 2016 في فرنسا

مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب حافلة في إيران

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت

بكم كيلو السكر في المحلات اليوم السبت 21/12/2024 ؟

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 21/12/2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 21-12-2024

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات سيميوني أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد كريمة يفجر مفاجأة بشأن حكم الشرع في قانون الخلع والإيجار القديم

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 22 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية