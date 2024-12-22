قام بتهريب السادات من المعتقل وبطل مصر في الملاكمة، الذكرى الـ 31 لرحيل صلاح ذو الفقار

صلاح ذو الفقار، فنان من عائلة فنية شهيرة، اتسمت أدواره بخفة الظل والاعتماد على تعبيرات وجهه في التمثيل، له حضور متميز، يجمع بين الكوميديا والدراما، سمي بممثل العينين والشفاه، اشتهر أيضًا بأدواره الرومانسية والاجتماعية وكذلك التاريخية في السينما والمسرح والتلفزيون، ورحل في مثل هذا اليوم عام 1993.



الفنان صلاح ذو الفقار ولد عام 1926 بالمحلة الكبرى لأب يعمل عميدا بالشرطة هو أحمد مراد بك ذو الفقار من عائلة ارستقراطية، عشق التمثيل وضحى بوظيفته الميرى من أجل الفن وهو في رتبة مقدم عام 1947، فهو واحد من أربعة أشقاء جمع الفن بين ثلاثة منهم، المخرجان عز الدين ومحمود ذو الفقار، وكان أحد أبطال مصر فى الملاكمة وهو طالبا، وكان تفوقه الرياضي أحد أسباب رغبته بالالتحاق بكلية البوليس.

متفوق دراسيا ورياضيا

ولد صلاح الدين أحمد مراد ذو الفقار الشهير بـ صلاح ذو الفقار عام 1926 بمدينة المحلة الكبرى، وكان والده أحد كبار رجال الشرطة المصرية قبل الثورة، كان ترتيبه الخامس بين إخوته وكان متفوقًا دراسيًا كما كان أيضًا متفوقًا رياضيًا.

صلاح ذو الفقار متفوقا دراسيا ورياضيا

درس صلاح ذو الفقار بكلية البوليس نزولا على رغبة والده وكانت رغبته الأولى الالتحاق بكلية الطب، وبعد تخرجه عمل ضابطا لمدة عشرين عاما في مديرية أمن المنوفية وفى مصلحة السجون، حيث كان مشرفا على سجن أنور السادات بسجن أراميدان فى قضية اتهامه بمقتل أمين عثمان، كان معجبا بشجاعة السادات لدرجة أنه كان يوصل له الكتب والسجائر التي كانت ممنوعة عنه في السجن، حيث توطدت العلاقة بينه وبين السادات، حتى أنه قام بمحاولة تهريب السادات عدة مرات وبالفعل نجح في تهريب السادات من داخل مستشفى مبرة محمد علي الخيرية، مما أدى إلى محاكمته عسكريا، ولكنه استطاع الخروج من تلك الأزمة التي لحقت به، بعد تدخل وزير الحربية والداخلية حيدر باشا الذى طلب انضمامه إلى فريق الملاكمة بنادى الزمالك ضمن مجموعة من الرياضيين.

حبابة كانت البداية



بدأ صلاح ذو الفقار مشواره الفني بالتمثيل في فيلم "حبابة" وهو في التاسعة من عمره، حيث قدم دور الأبن الأصغر ليزيد بن عبد الملك الذي كان يقوم بشخصيته الفنان سراج منير، ثم كانت بدايته السينمائية الحقيقية فى فيلم "عيون سهرانة" من إخراج شقيقه عز الدين ذو الفقار، ثم شارك فى فيلم "رد قلبى" في دور حسين ابن الريس عبد الواحد، ليتبعه بأدوار مختلفة في أكثر من 80 فيلما هي علامة في تاريخ السينما المصرية منها:غروب وشروق، الأيدى الناعمة، رد قلبى، الطريق إلى إيلات، مراتى مدير عام، عفريت مراتى، أغلى من حياتى، الرجل الثانى، أريد حلا الذى فاز فيه بجائزة أفضل منتج، الا ابنتي، دنيا، المذنبون، الكرنك، وداعا بونابرت، وكان آخر أدواره في فيلم الإرهابى مع الفنان عادل إمام ومديحة بسرى حيث اصيب اثناء التصوير بأزمة قلبية حادة، سقط على إثرها ليرحل في مثل هذا اليوم 22 ديسمبر 1993.

صلاح ذو الفقار مع عادل امام فى فيلم الإرهابى

شارك صلاح ذو الفقار في تمثيل أفلام عالمية مثل الفيلم الإيطالى "سر أبو الهول"، ودور صلاح الدين في فيلم " الفرسان" الإنجليزى، وفيلم نفرتيتى واخناتون المكسيكى، وبعد نجاحه فى السينما اتجه صلاح ذو الفقار إلى المسرح وقدم عشر مسرحيات منها:رصاصة في القلب، روبابيكيا، الزلزال، زوجة واحدة تكفى، عازل وثلاث عوانس.

العودة الأخيرة كتبت الختام



فى الدراما قدم صلاح ذو الفقار بعد تخطيه مرحلة الشباب وانحسار الأضواء عنه أدوارا في مسلسلات من انجح الأدوار فى عائلة شلش، رحلة عذاب، زهور وأشواك، مفتش المباحث، رأفت الهجان، المرايا، قبل الضياع، طائر البحر، وكانت آخر مسلسلاته العودة الأخيرة.



ويعد الفنان صلاح ذو الفقار أحد أبطال معركة الإسماعيلية عام 1952، فكان أحد الضباط الأبطال الصامدين في معركتهم ضد المحتل البريطاني، رافضين الاستسلام للعدو محققين بشجاعتهم ملحمة فداء وطنية في حب مصر، ليصبح فيما بعد هذا اليوم عيد الشرطة 25 يناير.، وحصل على نوط الواجب الوطنى تقديرا لشجاعته وهو فى رتبة يوزباشى، ليستقيل من عمله الميرى عام 1957 ويتفرغ للفن.

شادية وصلاح ذو الفقار قصة حب دامت سنوات

تزوج الفنان صلاح ذو الفقار من أم أولاده أحمد مراد ومنى ذو الفقار، ثم تزوج من الممثلة زهرة العلا وتم الطلاق بعد أقل من عام، ثم أحب الفنانة شادية وكانت في أوج مجدها وخارجة من تجربة طلاق من الفنان عماد حمدى تزوجها، وقدما معا ثنائيا فنيا ناجحا في مجموعة كبيرة من الأفلام وكان فيلم " أغلى من حياتى " عام 1961 شاهدا على ميلاد قصة حبهما وكان له تأثير عجيب كقصة حب أحمد ومنى على قلوب المشاهدين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.