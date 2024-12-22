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أخبار مصر

تعديل خريطة تشغيل مترو الأنفاق بسبب النادي الأهلي

مترو الأنفاق وشعار
مترو الأنفاق وشعار الأهلي، فيتو

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو تعديل تشغيل مترو الخط الثالث اليوم الأحد، بالتزامن مع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، للتيسير على المشجعين.

وجاء نص إعلان الشركة كما يلي: 

قالت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو: “محطاتنا - وخصوصًا محطة الاستاد - جاهزة تستقبلكم بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة، ويتوفر قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات لعدلي منصور لتوصيلكم في أسرع وقت”.

وأضافت: “اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون 9 دقائق”.

واختتمت الشركة بيانها: “شجع فريقك واستمتع مع الخط الأخضر الثالث وآر إيه تي بي ديف للنقل كايرو”.

 

ويواجه الأهلي شباب بلوزداد اليوم في استاد القاهرة الساعة 6 مساءً بدوري أبطال أفريقيا.

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