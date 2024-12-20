أخبار مصر: ضربة جديدة لسد النهضة، الأمريكان وجها لوجه مع الجولاني، عواصف رعدية تضرب مصر، سر رفض ناهد السباعي تقبيل حورية فرغلي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ارتفاع مفاجئ في أسعار زجاجة الزيت بالأسواق، وقفزة في كريستال والذرة

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت اليوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر طن الأولين والصويا نحو 1000 جنيه، مقابل استقرار عباد الشمس والذرة.

الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والعواصف الرعدية اليوم وتحذر المواطنين من 5 أشياء

تستمر التقلبات الجوية التي تضرب البلاد نتيجة تأثرنا بمنخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

فيلادلفيا والرهائن الأحياء عقبتان، تفاؤل بقرب التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن التفاؤل "لا يزال كبيرًا" بقرب التوصل إلى صفقة مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مصر في الأمان، خبير يكشف عن فشل جديد لإثيوبيا في إدارة سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تطورات جديدة عن سد النهضة الإثيوبي.

ليفربول يصطدم بـ توتنهام وآرسنال يواجه نيوكاسل يونايتد في نصف نهائي كأس كاراباو

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس كاراباو عن مواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول ضد توتنهام، وآرسنال ضد نيوكاسل يونايتد.

بعد الفيديو المخجل، ناهد السباعي تخرج عن صمتها وتكشف سر رفض تقبيل حورية فرغلي

خرجت الفنانة ناهد السباعي عن صمتها، بعد مقطع فيديو المتداول لها برفض تقبيل الفنانة حورية فرغلي بمهرجان القاهرة للفيلم القصير الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في مصر.

إحباط هجوم إرهابي على القنصلية الإسرائيلية في نيويورك

أحبطت أجهزة الأمن الأمريكية محاولة هجوم على القنصلية الإسرائيلية في نيويورك، بحسب ما أعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك أوفير أكونيس.

اليوم، السياحة تختتم تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي

تختتم وزارة السياحة والآثار اليوم الجمعة، تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي لعام 1446 هــ، من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات في الدوري المصري والدوريات الأوروبية والعربية.

إخلاء سبيل شقيق عصام صاصا من قسم الجيزة وتوجهه إلى منزله بالهرم

أخلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة منذ قليل سبيل "محمد طه طلعت" شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا من قسم شرطة الجيزة عقب انتهاء عملية الإفراج عنه بعدم توقيع الكشف الجنائي عليه وثبوت أنه غير مطلوب في قضايا أخرى.

أول قرار لرئيس حكومة سوريا محمد البشير

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد البشير، الخميس، أول قرار منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء.

انخفاض جديد يضرب الذهب والمعادن النفيسة عالميا، وهذه خسائرها خلال أسبوع

يقترب الذهب من تسجيل تراجع أسبوعي اليوم الجمعة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” الذي أشار إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، في حين تحول تركيز السوق إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

مكسيم خليل يقود حملة تبرعات لصالح المعتقلين وعائلاتهم في أول بث مباشر من دمشق (فيديو)

شارك الفنان السوري مكسيم خليل، مساء الخميس، في حملة تبرعات خيرية، في أول بث مباشر له من ساحة الأمويين، وسط دمشق.

واشنطن: مسؤولون أمريكيون كبار يزورون سوريا اليوم للقاء حكامها الجدد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن دبلوماسيين كبارا من إدارة الرئيس جو بايدن سيزورون دمشق اليوم الجمعة للقاء السلطات السورية الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام، وهو أول اجتماع مباشر ورسمي بين واشنطن والحكام الجدد لسوريا.

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع البرتقال والجوافة وهذا موقف الموز والتفاح

أسعار الفاكهة اليوم، سجل سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة، الموافق 20 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

9 أسئلة وأجوبة عن المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC، أبرزها أعراضه ومعدلات انتشاره

كشف الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية بالولايات المتحدة الأمريكية عن أهم المعلومات الخاصة بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC وأهم أعراضه وطرق الوقاية منه.

ما عندهمش خبرة، مي عبد الحميد تكشف سر رفض البنوك طلبات الحاجزين بشقق الإسكان الاجتماعي

كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أن نسبة الرفض من البنوك للمواطنين الحاجزين بشقق الإسكان الاجتماعي وصلت إلى 11% من المتقدمين بدلًا من 50% كما كانت في السابق وذلك بعد اكتساب البنوك المزيد من الخبرة في التعامل مع الملفات من هذه النوعية.

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي والمكرونة وانخفاض كبير في الجمبري

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

قعدة رومانسية ولغة عيون، أول تعليق من رئيسة وزراء إيطاليا على علاقتها بإيلون ماسك (صور)

دافعت رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، عن صداقتها مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بعد أن سألها رئيس الوزراء السابق وعضو مجلس الشيوخ ماريو مونتي بشأن علاقاتها معه.

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