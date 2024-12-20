مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات في الدوري المصري والدوريات الأوروبية والعربية ومواعيدها كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

مودرن سبورت ضد البنك الأهلي - 5 مساء - ontime sports 1

الجونة ضد إنبي - 5 مساء - ontime sports 2

فاركو ضد زد - 8 مساء - ontime sports 2



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

جيرونا ضد بلد الوليد - 10 مساء - beIN SPORTS 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد لايبزيج - 9:30 مساء - beIN SPORTS 5

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا ضد ميلان - 9:45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري التركي

ايوبسبور ضد فنربخشة - 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

كازا بيا ضد أروكا - 10:15 مساء

مواعيد مباريات الدوري التونسي

سليمان الرياضي ضد الاتحاد المنستيري - 3 مساء

فابيس ضد إتحاد بن قردان - 3 مساء

الملعب التونسي ضد الأولمبي الباجي - 3 مساء

البنزرتي ضد قوافل قفصة - 3 مساء

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