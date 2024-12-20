مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات في الدوري المصري والدوريات الأوروبية والعربية ومواعيدها كالتالي:
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
مودرن سبورت ضد البنك الأهلي - 5 مساء - ontime sports 1
الجونة ضد إنبي - 5 مساء - ontime sports 2
فاركو ضد زد - 8 مساء - ontime sports 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
جيرونا ضد بلد الوليد - 10 مساء - beIN SPORTS 3
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونخ ضد لايبزيج - 9:30 مساء - beIN SPORTS 5
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا ضد ميلان - 9:45 مساء - AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري التركي
ايوبسبور ضد فنربخشة - 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
كازا بيا ضد أروكا - 10:15 مساء
مواعيد مباريات الدوري التونسي
سليمان الرياضي ضد الاتحاد المنستيري - 3 مساء
فابيس ضد إتحاد بن قردان - 3 مساء
الملعب التونسي ضد الأولمبي الباجي - 3 مساء
البنزرتي ضد قوافل قفصة - 3 مساء
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