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مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم الجمعة.فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات في الدوري المصري والدوريات الأوروبية والعربية ومواعيدها كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

مودرن سبورت ضد البنك الأهلي - 5 مساء - ontime sports 1
الجونة ضد إنبي - 5 مساء - ontime sports 2
فاركو ضد زد - 8 مساء - ontime sports 2


مواعيد مباريات الدوري الإسباني 

جيرونا ضد بلد الوليد - 10 مساء - beIN SPORTS 3

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني 

بايرن ميونخ ضد لايبزيج - 9:30 مساء -  beIN SPORTS 5

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 

هيلاس فيرونا ضد ميلان - 9:45 مساء -  AD SPORTS Premium 1

 

مواعيد مباريات الدوري التركي 

ايوبسبور ضد فنربخشة - 7 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي 

كازا بيا ضد أروكا - 10:15 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري التونسي 

سليمان الرياضي ضد الاتحاد المنستيري - 3 مساء 
فابيس ضد إتحاد بن قردان - 3 مساء 
الملعب التونسي ضد الأولمبي الباجي - 3 مساء 
البنزرتي ضد قوافل قفصة - 3 مساء

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مواعيد مباريات اليوم الدوري المصري مودرن سبورت ضد البنك الأهلي الجونة ضد إنبي فاركو ضد زد بايرن ميونخ ضد لايبزيج

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