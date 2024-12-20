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اقتصاد

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي والمكرونة وانخفاض كبير في الجمبري

أسعار السمك اليوم،
أسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري اليوم

«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2024، في السطور التالية:

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اسعار السمك اليوم، فيتو

 

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 68 إلى 72 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 62 إلى 66 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 250 جنيهًا للكيلو بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 70 إلى 90 جنيها للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
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اسعار السمك اليوم، فيتو

سعر السمك اليوم بسوق العبور 

  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 190 إلى 290 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق..
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 190 إلى 290 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق..
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا.
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اسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار كيلو السمك اليوم الجمعة

  1. تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 160 إلى 260 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 150 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.
  5. تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
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اسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور 

  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 245 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الجمبري من 150 جنيهًا إلى 680 جنيهًا للكيلو حسب الحجم بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق..
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 180 جنيهًا حسب الحجم  بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

سعر السمك والجمبري في سوق العبور 

  1. تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

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