مكسيم خليل يقود حملة تبرعات لصالح المعتقلين وعائلاتهم في أول بث مباشر من دمشق (فيديو)

شارك الفنان السوري مكسيم خليل، مساء الخميس، في حملة تبرعات خيرية، في أول بث مباشر له من ساحة الأمويين، وسط دمشق.

وحضر خليل في البث المباشر الذي نظمه فريق تطوعي؛ بهدف جمع الأموال لصالح المعتقلين وعائلاتهم.

تزامنت مشاركة خليل المباشرة من دمشق مع حضور زوجته سوسن أرشيد عبر البث المباشر من مكان إقامتها خارج سوريا منذ نحو 12 عامًا.

"مبروك إلكن كلكن.."



عاد الجنرال مبتسمًا ❤️

مكسيم خليل في دمشق بعد غياب 12 سنة pic.twitter.com/Ox2mmxVh9I — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) December 19, 2024

ووصل خليل، الذي غادر سوريا أيضًا مع زوجته عقب احتجاجات العام 2011، إلى دمشق، في وقت سابق من أمس الخميس.

وظهر النجم السوري في عدة مقاطع فيديو رفقة عدد من الصحفيين والنشطاء الذين عُرفوا في السنوات الماضية معارضين لنظام الحكم السابق.

وبدا خليل سعيدًا بعودته تلك، وقال موجها كلامه للسوريين "مبروك إلكن كلكن".

وخاطب المرافقين لخليل النجم الشاب بلقب الجنرال والرئيس، كما اختار منظمو الحملة الخيرية الألقاب ذاتها في ترويجهم لمشاركته في الحملة، إذ عُرف بدوره في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" قبل عامين.

استقبال السوريين للحر مكسيم خليل 💚 pic.twitter.com/BDUpH2QTx1 — 𝘚 (@Sadeemie) December 19, 2024

وعُرف خليل وزوجته سوسن أرشيد بين الفنانين السوريين المعارضين لنظام الأسد، وعاشوا نحو 12 عامًا خارج سوريا، شهدت وفاة والدة مكسيم عام 2021، دون أن يتمكن من المشاركة في حضور تشييع جنازتها.

كانت صفحة نقابة الفنانين في سوريا، فرع دمشق، قد نشرت في صفحتها عبر "فيسبوك"، الثلاثاء، صورة لقرار يحمل توقيع النقيب محسن غازي بشأن الفنانين المفصولين من النقابة "لأسباب مالية وغيرها إن وجدت".

ويقضي القرار بـ "إعادة قيد كافة الزملاء المفصولين أو المشطوب قيدهم إلى سجلات فروعهم النقابية أصولا".

وطلب من كافة فروع النقابة "إعداد قوائم بالفنانين المفصولين من سجلاتهم كل حسب فرعه".

ولا يعتبر القرار الجديد "سنوات الفصل من السجل مدة مفقودة، وبالتالي ستكون تلك السنوات من المدة المؤهلة للتقاعد".

وخلال السنوات الماضية، خاصة في فترة ولاية النقيب الراحل زهير رمضان، تم فصل العديد من الفنانين السوريين المقيمين خارج البلاد وبينهم فنانون عُرفوا بمواقفهم المعارضة لنظام الأسد، بحجة عدم تسديدهم للاشتراكات، واُشترط حضورهم لمقر النقابة، لسداد الاشتراكات، لإعادتهم لسجلات النقابة.

وشملت القائمة سابقا مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السورية الذين غادروا البلاد، بينهم جمال سليمان، يارا صبري، رامي حنا، عبد الحكيم قطيفان، محمد آل رشي، مكسيم خليل، سامر المصري، عزة البحرة، وآخرون.

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