فيلادلفيا والرهائن الأحياء عقبتان، تفاؤل بقرب التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن التفاؤل "لا يزال كبيرًا" بقرب التوصل إلى صفقة مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت القناة إن "مسؤولين أمنيين كبار راجعوا المفاوضات، وحددوا نقطتين رئيسيتين للخلاف مع حماس".

قائمة الرهائن ومحور فيلادلفيا

وأضافت القناة نقلًا عن المسؤولين أن الخلاف الحالي مع حماس "يتمثل بعدم وصول قائمة الرهائن الأحياء إلى إسرائيل وعدم نية إسرائيل الانسحاب الكامل من محور فيلادلفيا".

وأفادت مصادر أمنية مصرية بأن المفاوضات المطولة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد 14 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تدخل مرحلتها النهائية.

موعد التوصل إلى اتفاق

وحسبما نقلت "رويترز" عن مصادر في القاهرة مطلعة على المفاوضات يوم الخميس فإنه قد يجري التوصل إلى اتفاق في غضون عشرة أيام.

وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر بين إسرائيل وحماس، واللتان لا تتفاوضان مباشرة مع بعضهما.

تفاصيل الاتفاق المرتقب

وتركز جولة المحادثات في الدوحة على دور المؤسسات الدولية التي من المفترض أن تراقب تنفيذ الاتفاق المرتقب، وفقا للمصادر الأمنية.

ويستمر وقف إطلاق النار في البداية لمدة 60 يومًا، مع بقاء الجنود الإسرائيليين في بعض المناطق في قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل سيتم الإفراج عنهم على مراحل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق من يوم الخميس أن النقاط العالقة في المفاوضات تشمل تحديد السجناء الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وذكرت تقارير إسرائيلية، أنه من المقرر أن يجري نقل بعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى دول أخرى.

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