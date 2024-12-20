9 أسئلة وأجوبة عن المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC، أبرزها أعراضه ومعدلات انتشاره

كشف الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية بالولايات المتحدة الأمريكية عن أهم المعلومات الخاصة بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC وأهم أعراضه وطرق الوقاية منه.

لا داعي إلى الذعر والخوف من المتحور الجديد لفيروس كورونا

وأكد الدكتور أشرف الفقي أنه لا داع للذعر والخوف من المتحور الجديد لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم علاجه بالطرق التقليدية لعلاج فيروس كورونا.

١- هل يوجد متحور جديد لفيروس كورونا ؟

نعم، يوجد متحور جديد لفيروس كورونا XEC ينتشر عالميًّا.

٢- كيف ظهر المتحور الجديد؟

حدث نتيجة اندماج متحورين سابقين للأوميكرون ويتميز المتحور الجديد بأنه ذو شراسة أقصى أو انتشار أسرع أو الاثنين معًا مقارنة بما سبقه.

٣- ما هي معدلات انتشاره؟

49 ٪؜ من المصابين في أمريكا بفيروس كورونا هم مصابون بهذا المتحور الجديد.

٤- هل انتشر خارج الولايات المتحدة الأمريكية؟

تم رصده في الدول الأوروبية وغيرها.

٥- ما أعراضه وهل تختلف عما سبقه؟

نفس الأعراض التقليدية من التهاب بالحلق أو الشعب الهوائية، صداع شديد، تورم بالغدد الليمفاوية، سعال، ارتفاع بالحرارة ولا يشترط فقد التذوق لأنه قد يحدث وقد لا يحدث.

٦-هل طرق تشخيصه مختلفة؟

نفس طرق التشخيص التقليدية من مسحة الأنف أو تحليل PCR لو ذوي حساسية تقنية للمتحور الجديد.

٧-هل يحتاج طريقة علاج مختلفة؟

نفس طرق علاج الأعراض التقليدية من خلال تناول ادوية خافضة للحرارة والكحة ومسكنة للألم مع عزل المريض وارتداء كمامة حتى تمام الشفاء لمنع المخالطة، ولا يوجد داع لاستخدام الكورتيزون.

٨-هل يسبب متحور كورونا وفيات؟

الوفيات المرصودة في الولايات المتحدة لا تمثل تغيير ونسب أعلى من الأنماط السابقة.

٩-كيف يمكن الوقاية من المتحور الجديد لفيروس كورونا؟

اتباع طرق الوقاية والحفاظ علي كبار السن وذوى الأمراض المناعية او المستعصية من المخالطة المتكررة حتى لو أصحاء.

متحور فيروس كورونا الجديد

ومتحور XEC، سلالة هجينة من SARS-CoV-2 Omicron، وظهر في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول التي لديها معدلات تطعيم عالية.

متحور كورونا XEC

و صنفت منظمة الصحة العالمية XEC متحور تحت المراقبة، وتشير البيانات التجريبية الأولية إلى أن متغير COVID هذا أظهر زيادة في العدوى وتغيرات فريدة قد تساهم في التهرب المناعي الأعلى نسبيًا.

وتم اكتشاف متحور XEC COVID-19 بعد أن انتشر عبر 43 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والدنمرك، ومن المتوقع أن يستمر متحور XEC في الانتشار عالميًّا، مع زيادة محتملة في الحالات خلال فصل الشتاء.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يمكن تقليل خطر الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومتغيراته من خلال الحرص علي تناول اللقاحات، حيث يبدأ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ذروة الإصابات في شهري ديسمبر ويناير وهذا مهم بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات شديدة

يستمر الفيروس المسبب لمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في التغير للتهرب من المناعة، لذا من المهم حماية أنفسنا والآخرين من خلال:

١- الالتزام بالنظافة الجيدة وغسل اليدين بشكل متكرر وتنظيف الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر



٢- البقاء في المنزل والابتعاد عن الآخرين إذا كنت تعاني من أعراض الجهاز التنفسي.



٣-طلب الرعاية الصحية على الفور لإجراء وتلقي العلاج إذا كان لديك عوامل خطر للإصابة بمضاعفات شديدة ويجب أن يبدأ العلاج في غضون أيام قليلة من ظهور الأعراض.

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