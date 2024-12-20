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ثقافة وفنون

بعد الفيديو المخجل، ناهد السباعي تخرج عن صمتها وتكشف سر رفض تقبيل حورية فرغلي

ناهد السباعي وحورية
ناهد السباعي وحورية فرغلي،فيتو

خرجت الفنانة ناهد السباعي عن صمتها، بعد مقطع فيديو المتداول لها برفض تقبيل الفنانة حورية فرغلي بمهرجان القاهرة للفيلم القصير الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في مصر.

وقالت ناهد السباعي عبر حسابها بإنستجرام: “الموضوع كبر أوي.. أنا ما سلمتش لأنها كانت وسط مقابلة والكاميرا شغالة”.

كما شددت على أنها تحترم كل زملائها في المجال الفني، ولم تسئ لأحدًا في حياتها.

كذلك أعربت عن تفاجئها من ردود الأفعال على المشهد الذي أظهرها وكأنها ترفض تقبيل فرغلي عمدًا، قائلة لها "بلاش بوش".

وأوضحت أنها فرغلي كانت تجري مقابلة، لذا فضلت عدم مقاطعتها، مؤكدة في الوقت نفسه أنهما التقيتا سابقًا على المشرح وتصافحتا وتحدثتا بكل محبة.

وكانت موجة انتقادات لاذعة طالت ناهد السباعي على مواقع التواصل بعد انتشار الفيديو بسبب تصرفها المخجل ضد الفنانة حورية فرغلي، إذ أكد كثيرون أن فرغلي لا تستحق من زميلتها ذلك التصرف، خصوصا أنها كشفت مرارا أنها وحيدة ولا تملك أصدقاء.

كذلك ذكر آخرون بالحالة الصحية التي مرت بها فرغلي وما عانته من مشاكل شخصية أخرى.

وأظهر مقطع الفيديو اقتراب حورية فرغلي من ناهد لتحيتها ومحاولة تقبيلها، تراجعت السباعي ورفضت هذه اللفتة.

كما علقت حورية فرغلي في لقاء تلفزيوني على هذه اللقطة، وقالت إنها كانت سعيدة بلقاء ناهد للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها رغبت في تحيتها بطريقة ودودة. 

وأضافت: “كنت متحمسة جدًا لرؤيتها، وحبيت أسلم عليها وأبوسها. لكن ناهد قالت لي: بلاش بوس”.

وأشارت “فرغلي” إلى أنها لا تشعر بأي ضيق من تصرف ناهد، معتبرة أن هناك أسبابا قد تكون شخصية أو صحية لهذا التصرف.

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