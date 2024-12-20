واشنطن: مسؤولون أمريكيون كبار يزورون سوريا اليوم للقاء حكامها الجدد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن دبلوماسيين كبارا من إدارة الرئيس جو بايدن سيزورون دمشق اليوم الجمعة للقاء السلطات السورية الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام، وهو أول اجتماع مباشر ورسمي بين واشنطن والحكام الجدد لسوريا.

وستكون الدبلوماسية الأمريكية البارزة في شؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والمبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن روجر كارستينز، والمستشار المعين حديثا دانيال روبنشتاين، والذي كُلف بقيادة جهود الخارجية الأميركية في سوريا، أول دبلوماسيين أميركيين يسافرون إلى دمشق منذ أن أطاحت المعارضة السورية بالرئيس بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن المسؤولين الأمريكيين سيناقشون في اجتماعاتهم مع ممثلي هيئة تحرير الشام مجموعة من المبادئ مثل الشمول واحترام حقوق الأقليات التي تريد واشنطن تضمينها في الانتقال السياسي في سوريا.

وسيعمل الوفد أيضا على الحصول على معلومات جديدة عن الصحفي الأمريكي أوستن تايس، الذي سقط في الأسر خلال رحلة صحفية إلى سوريا في أغسطس 2012، ومواطنين أمريكيين آخرين فُقدوا في عهد نظام الأسد.

وقال المتحدث باسم الوزارة «إنهم سيتواصلون بشكل مباشر مع الشعب السوري، بما في ذلك أعضاء من المجتمع المدني ونشطاء وأعضاء الجاليات المختلفة والأصوات السورية الأخرى حول رؤيتهم لمستقبل بلادهم وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في دعمهم».

وأضاف المتحدث أنهم «يخططون أيضا للقاء ممثلي هيئة تحرير الشام لمناقشة مبادئ الانتقال التي أقرتها الولايات المتحدة والشركاء الإقليميون في العقبة بالأردن».

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أكد قبل 10 أيام على الحاجة لانتقال سلمي للسلطة في سوريا.

كما أكد بلينكن على الحاجة إلى مواصلة مهمة التحالف العالمي لهزيمة داعش في سوريا وضمان حماية المدنيين، بما في ذلك أفراد الفئات الضعيفة، والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.

وكانمت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت مساء الأربعاء، أن المكافأة البالغة ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن "الجولاني" تقود للقبض عليه لا تزال قائمة.



2000 جندي أمريكي في سوريا

وأمس الخميس، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن هناك نحو 2000 جندي في سوريا، وهو رقم أعلى من الرقم المعلن سابقًا البالغ 900 جندي.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون، بات رايدر، أن القوات كانت موجودة بالفعل قبل سقوط بشار الأسد.

وتابع أن الجنود الإضافيين بمثابة قوات مؤقتة أُرسلت لدعم مهمة محاربة تنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم البنتاجون إنه لا يعرف منذ متى وصل العدد إلى 2000 جندي، لكن ربما كان ذلك منذ أشهر على الأقل وقبل سقوط بشار الأسد.

وأضاف رايدر: «علمت بالرقم اليوم… ولأني كنت أقف هنا وأقول لكم إن عدد الجنود 900، أردت أن أخبركم ما نعرفه بشأن ذلك».

كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد قالت في وقت سابق، إن واشنطن ترحب بأحدث تصريحات لقائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، بشأن تأمين المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيماوية فيها، إلا أنها ستنتظر الأفعال.

وذكرت سابرينا سينغ، المتحدثة باسم البنتاجون، للصحفيين: «نرحب بهذا النوع من الخطاب، لكن الأفعال يجب أن تطابق الكلمات أيضًا».

وأضاف البنتاغون أن سجون تنظيم داعش في سوريا لا تزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

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