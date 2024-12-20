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أخبار مصر

الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والعواصف الرعدية اليوم وتحذر المواطنين من 5 أشياء

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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تستمر التقلبات الجوية التي تضرب البلاد نتيجة تأثرنا بمنخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة حيث تستمر حالة التقلبات الجوية السريعة، ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

 

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 20 - 12 - 2024

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بيان عاجل من الأرصاد بشأن حركة السحب والعواصف الرعدية وتحذر هذه المناطق

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدل  ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.25 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.5 متر.

 

أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم

حالة الطقس اليوم، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية اليوم، حيث تسقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية" بورسعيد، العريش، رفح"، على فترات متقطعة.

 

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وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس" مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ،الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، وسط سيناء".

وتسقط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20.

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20.

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى  20

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01  ودرجة الحرارة العظمى 15

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى  23

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 21

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  07 ودرجة الحرارة العظمى 20

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 21

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 05  ودرجة الحرارة العظمى 22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 23

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21


كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين للتعامل مع العواصف الرعدية كالابتعاد عن أعمدة الإنارة وتجنب الوقوف بجانب الأشجار العالية واللوحات الاعلانية والابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية ويفضل التواجد داخل المبانى السكنية والقيادة بحذر وإضاءة الكشافات وترك مسافات بين كل سيارة والأخرى.


وتتكون  شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق، ونشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية يومى السبت والأحد المقبلين.


ويكون  نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء يوم الاثنين المقبل

ويومى الثلاثاء 24 ديسمبر والأربعاء 25 ديسمبر تنشط للرياح على مناطق من غرب البلاد.

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