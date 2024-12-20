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اقتصاد

ارتفاع مفاجئ في أسعار زجاجة الزيت بالأسواق، وقفزة في كريستال والذرة

أسعار الزيت اليوم
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت اليوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر طن الأولين  والصويا نحو 1000 جنيه، مقابل استقرار عباد الشمس والذرة.

 

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر زجاجة الزيت اليوم

بينما سجل سعر زجاجة الزيت ارتفاعات ملحوظة في الأسواق، إذ تراوحت الارتفاعات ما بين جنيه و5 جنيهات في اللتر،  فما هي أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟

 

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار الزيت الخام في الأسواق

في البداية؛ تستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 58 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 59 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 62 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.

 

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 63 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 64 ألف جنيه.

 

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفي نفس السياق؛ «فيتو» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

 

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

 

ارتفاع سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس بنحو جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 81.9 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 60 إلى 103 جنيهات للتر.

 

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

 

1.5 جنيه ارتفاعًا في سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفق البوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 1.5 جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 86.8 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 53 جنيهًا إلى 104 جنيهات للتر.

 

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

 

سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة  نحو 98.6 جنيه، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 70 إلى 120 جنيهًا للتر.

 

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

 

ارتفاع سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 103.7 جنيه، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 70 إلى 120 جنيهًا للتر.

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