انخفاض جديد يضرب الذهب والمعادن النفيسة عالميا، وهذه خسائرها خلال أسبوع

يقترب الذهب من تسجيل تراجع أسبوعي اليوم الجمعة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” الذي أشار إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، في حين تحول تركيز السوق إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

بورصة الذهب

وبحلول الساعة 00.34 بتوقيت جرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2594.59 دولار للأوقية. وخسر المعدن النفيس أكثر من اثنين بالمئة على مدار الأسبوع.

واستقرت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2609.30 دولار للأوقية.

بيانات التضخم الأمريكية

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأمريكي، للحصول على المزيد من الأدلة حول التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

وقلص البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما دفع إشارة البنك عن التباطؤ المتوقع في خفض أسعار الفائدة الذهب إلى أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر.

وأظهرت بيانات أمس الخميس نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيتبع نهجا حذرا في تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.

وصوت صناع السياسات في بنك إنجلترا بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس. وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المتوقع على نطاق واسع أن تترك الصين أسعار الفائدة على الإقراض دون تغيير في وقت لاحق من يوم الجمعة.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 29.02 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 919.70 دولار للأوقية. وخسر البلاديوم 0.2 بالمئة ليسجل 904.21 دولار.

وتقترب المعادن الثلاثة من تسجيل خسائر أسبوعية.

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