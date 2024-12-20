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قعدة رومانسية ولغة عيون، أول تعليق من رئيسة وزراء إيطاليا على علاقتها بإيلون ماسك (صور)

إيلون ماسك ورئيسة
إيلون ماسك ورئيسة وزراء إيطاليا، فيتو

دافعت رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، عن صداقتها مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بعد أن سألها رئيس الوزراء السابق وعضو مجلس الشيوخ ماريو مونتي بشأن علاقاتها معه.

والصورة انتشرت لمؤسس شركة تسلا وميلوني وهما ينظران في عيون بعضهما البعض خلال حفل توزيع جوائز المواطن العالمي في مدينة نيويورك، حيث سلم ماسك ميلوني الجائزة التي تحمل الاسم نفسه.

فيما وصفت صحيفة "نيويورك بوست" ما جرى بأنه علاقة حب عامة بين أغنى رجل في العالم وأول رئيسة وزراء إيطالية.

بدوره، نفى ماسك وجود أي علاقات غرامية مع ميلوني في الحدث الرسمي.

وكتب ماسك عبر منصة إكس: "كنت هناك مع أمي، لا توجد علاقة رومانسية على الإطلاق مع رئيسة الوزراء ميلوني".

والتقى ماسك وميلوني عدة مرات من قبل، وناقشا اهتمامهما المشترك بمعدلات المواليد المتراجعة في الغرب والإمكانات الإيجابية للذكاء الاصطناعي وفقا لصحيفة "التلجراف".

وطلبت ميلوني، التي انفصلت عن شريكها القديم أندريا جيامبرونو في عام 2023، من ماسك تسليمها جائزة المواطن العالمي من مؤسسة الفكر الأطلسي.

وفي تصريحات موجزة قبل تسليم الجائزة، قال ماسك إن ميلوني "شخص أكثر جمالا من الداخل"، وأضاف مازحًا: "لا يمكن قول ذلك دائمًا عن السياسيين، واستمر في الإشارة إليها على أنها أصيلة وصادقة ومدروسة".

بدورها، ردت زعيمة اليمين الإيطالي بأن رائد الأعمال الأمريكي يتمتع بعبقرية ثمينة.

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