أخبار الحوادث اليوم: حريق بمستشفى الصدر بقنا.. إحالة 3 أشقاء للمفتي بتهمة قتل عامل بسوهاج.. ومصرع 13 شخصا وإصابة 2 آخرين في حادث مروع بأسيوط

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، وبإجماع الآراء، إحالة أوراق المتهم "ا.ث.ر" وشقيقيه "ر.ث" و"ا.ا.م" إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

لقي 13 شخصا مصرعهم، بينما أصيب شخصان آخران فى حادث تصادم وقع بين سيارة نقل محملة بالأسمنت وسيارة ميكروباص على طريق القوصية الزراعى فى أسيوط.

أُصيب 15 عاملا من بينهم 8 أطفال، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "الفرافرة – ديروط" في محافظة الوادي الجديد.

شهدت محافظة الغربية، حريق هائل نشب في مخزن للمفارش بشارع العباسي القديم بمدينة المحلة الكبرى ما أسفر عن خسائر مالية كبيرة تقدر بملايين الجنيهات.

أصدر رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود، قرارًا بعدم إحالة الدعاوى القضائية المقضي بها بعدم الاختصاص، وإحالتها إلى دائرة أخرى إلا بعد انتهاء مواعيد الطعن المقررة بالقانون بـ٦٠يومًا، وكذلك عدم إحالة الدعاوى المحالة إلي هيئة المفوضين إلا بعد انتهاء مواعيد الطعن، وذلك في الدعاوى المقضي فيها بصورة مستعجلة.



تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية من تحديد مكان اختباء (عاطل– مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية) هارب من حكم بالإعدام فى جناية "قتل عمد") بإحدى المزارع بدائرة المركز.



قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، بقبول الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري، وتأييد حكم الحبس ضدهما مع إيقاف تنفيذ الحكم 3 سنوات.

قررت محكمة الجنح الاقتصادية، تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في 6 دعاوى قضائية مرفوعة ضده من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف إلى جلسة 31 ديسمبر الجاري

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن قنا ، من إخماد حريق نشب داخل إحدى العنابر بالدور الثانى بمستشفى الصدر بمدينة قنا.





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