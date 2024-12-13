مصرع شخصين في حادث مروري بالشرقية

لقي شخصان مصرعهما في حادث مروري بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفين بطريق “أبو كبير - الزقازيق”.

وبالانتقال والفحص تبين بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية، بطريق “أبوكبير ـ الزقازيق” بنطاق مركز أبو كبير، ما أسفر عن مصرع شابين.

وتم نقل الجثامين إلى مستشفى أبوكبير المركزي، وتم رفع أثار الحادث من الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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