سقوط هارب من الإعدام مختبأ داخل مزرعة في الإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية من تحديد مكان إختباء (عاطل– مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية) هارب من حكم بالإعدام فى جناية "قتل عمد") بإحدى المزارع بدائرة المركز.



سقوط عاطل هارب من حكم بالإعدام مختبأ بمزرعة في الإسماعيلية

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الهارب وأمكن ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية.

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