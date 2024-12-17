إحالة 3 أشقاء للمفتي بتهمة قتل عامل في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، وبإجماع الآراء، إحالة أوراق المتهم "ا.ث.ر" وشقيقيه "ر.ث" و"ا.ا.م" إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

وحددت جلسة 22 يناير للنطق بالحكم بعد اتهامهم بقتل المجنى عليه "و.ص" عامل 30 سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبة بأمانة سر محمد العربى.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود بلاغ من المستشفى المركزى، بوصول المجنى عليه عامل، ويقيم بدائرة المركز إلى المستشفى جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس.

وانتقل اللواء مدير المباحث الجنائية، حيث تبين من المعاينة والفحص، قيام المتهمين بإطلاق النار على المجني عليه من أسلحة نارية كانت بحوزتهم بسبب خلافات الجيرة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف وإحراز أسلحة نارية وذخائر واطلاق النار داخل قرية، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.

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