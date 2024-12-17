حريق يلتهم مخزن بشارع العباسي القديم في المحلة (صور)

شب حريق ضخم في مخزن للمفارش يقع بشارع العباسي القديم في مدينة المحلة الكبرى، مما أسفر عن تدمير كميات كبيرة من المخزون داخل المخزن.

بلاغ للأجهزة الأمنية بالغربية

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية منذ قليل بلاغ بنشوب حريق هائل بأحد المخازن التابعه لأحد المصانع.

الدفع بـ5 سيارات إطفاء

على الفور، هرعت قوات الحماية المدنية بـ الغربية إلى مكان الحريق، حيث تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التي كانت تهدد المباني المحيطة، وتمكنت من السيطرة على الحريق بعد جهود كبيرة استمرت لساعات، مما حال دون امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

إخلاء المنطقة المحيطة بالمخزن

وأكدت الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية أنه لم ترد أنباء عن إصابات أو ضحايا حتى الآن، حيث كانت فرق الإنقاذ قد سارعت بإخلاء المنطقة المحيطة بالمخزن.

كما أوضحت المصادر أن التحقيقات جارية لتحديد السبب وراء اندلاع الحريق، ويجري تقييم حجم الأضرار المبدئية.

وناشدت الأجهزة المعنية السكان بالحفاظ على الهدوء والتعاون مع فرق الطوارئ لضمان سرعة إزالة آثار الحريق وعودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة.

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