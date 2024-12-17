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حوادث

مصرع 13 شخصا وإصابة 2 آخرين في حادث مروع بأسيوط (صور)

مصرع 13 شخصا وإصابة
مصرع 13 شخصا وإصابة 2 آخرين في حادث مروع باسيوط

لقي 13 شخصا مصرعهم، بينما أصيب شخصان آخران فى حادث تصادم وقع بين سيارة نقل محملة بالأسمنت وسيارة ميكروباص على طريق القوصية الزراعى فى أسيوط.

تلقي مأمور مركز القوصية بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل محملة بالأسمنت والأخرى ميكروباص على طريق القوصية الزراعى.


وبالانتقال تبين مصرع 13 شخصا وإصابة اثنين آخرين، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

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