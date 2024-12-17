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حوادث

15 سيارة إطفاء وخسائر بالملايين، تفاصيل حريق مخزن للمفارش بالمحلة (صور)

خسائر بالملايين،
خسائر بالملايين، تفاصيل حريق مخزن للمفارش بالمحلة

شهدت محافظة الغربية، حريق هائل نشب في مخزن للمفارش بشارع العباسي القديم بمدينة المحلة الكبرى ما أسفر عن خسائر مالية كبيرة تقدر بملايين الجنيهات.

محافظ الغربية يتفقد موقع حريق التهم مخزن مفارش بالمحلة (فيديو)

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الخسائر المادية تقدر بملايين الجنيهات

وكشف الفحص المبدئي أن الخسائر المادية تقدر بملايين الجنيهات وتقوم الجهات المعنية بحصر الخسائر.

نشوب حريق هائل في مخزن للمفروشات


كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل في مخزن للمفروشات بالمحلة الكبري.

الدفع بـ15 سيارة إطفاء

وعلى الفور جرى الدفع بـ8 سيارات إطفاء و4 سيارات إسعاف لموقع الحريق، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ الغربية بـ 7 سيارات أخرى من بينها خزان مياه استراتيجي وتم فرض كردون أمني فيما تصاعدت ألسنة اللهب ونجحت قوات الإطفاء في محاصرة كرات اللهب والسيطرة على الحريق.
 

الحريق الهائل الذى التهم مخزنا للمفارش

ومن جانبه انتقل اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية لموقع الحريق الهائل الذى إلتهم مخزن للمفارش يقع بشارع العباسي القديم في مدينة المحلة الكبرى، مما أسفر عن تدمير كميات كبيرة من المخزون داخل المخزن الحريق الذي اندلع في وقت متأخر من مساء اليوم، أثار حالة من الذعر بين السكان المجاورين بسبب كثافة الدخان والحرارة الشديدة.

رافق المحافظ نائبه الدكتور محمود عيسي والمحاسب أحمد المغاورى رئيس الحي وهرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق  حيث تمكنت من السيطرة على الحريق بعد جهود كبيرة استمرت لساعات، مما حال دون امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

وأكد محافظ الغربية أنه لا توجد إصابات أو ضحايا حيث كانت فرق الإنقاذ قد سارعت بإخلاء المنطقة المحيطة بالمخزن.

وأوضح محافظ الغربية أن التحقيقات جارية لتحديد السبب وراء اندلاع الحريق، ويجري تقييم حجم الأضرار المبدئية.

وناشد محافظ الغربية السكان بالحفاظ على الهدوء والتعاون مع فرق الطوارئ لضمان سرعة إزالة آثار الحريق وعودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة.

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