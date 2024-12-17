الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالأسماء، إصابة 15 عاملا في حادث انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

إصابة 15 عاملا في
إصابة 15 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع  بالوادي الجديد

أُصيب 15 عاملا من بينهم 8 أطفال، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "الفرافرة – ديروط" في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا بوصول المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ربع نقل بطريق “الفرافرة – ديروط”

 

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "الفرافرة – ديروط" في محافظة الوادي الجديد، بمنطقة الكيلو 25.

 

مصرع شاب في حادث تصادم سيارتين بطريق "بسيون -طنطا"

مصرع شخصين في حادث مروري بالشرقية

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية لطبيعتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة. 

وضمت قائمة المصابين كلا من:

رضا سعد 

عبد الرحمن رضا - 15 عامًا

حمزة أحمد نفادي - 47 عامًا

حسن أحمد  - 14 عامًا

محمد فراج - 14 عامًا

إيمان عاطف  - 40 عامًا

محمد جمعة - 10 أعوام

إسماعيل عبد العظيم - 38 عامًا

محمد عطا يوسف - 49 عامًا

لطفي أحمد محمد - 12 عامًا

نورا سعد  - 36 عامًا

أحمد عبد الفتاح - 13 عامًا

أحمد حسام الدين - 13 عامًا

حامد فرغلي  - 55 عامًا

محمد فتوح  - 28 عامًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انقلاب سيارة ربع نقل إنقلاب سيارة ربع أمن الوادى الجديد حادث إنقلاب حادث انقلاب سيارة

مواد متعلقة

ضبط كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالدقى

ضبط 6 أطنان دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

سقوط هارب من الإعدام مختبأ داخل مزرعة في الإسماعيلية

القبض على 8 لصوص من بينهم سيدة لارتكاب جرائم سرقات بالعاصمة

القبض على شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالإسكندرية

سقوط عصابة سرقة البضائع من صناديق السيارات في مدينة بدر

ضبط 10 شركات ومكاتب سياحية غير مرخصة بتهمة النصب على راغبي الحج والعمرة

الأكثر قراءة

حذف "طلاق كنسي".. النواب يحسم قانون الضمان الاجتماعي بتعريف المنفصلة المسيحية

وفاة حسام حسن لاعب نجوم مصر ووالدته في حادث سير

1624 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2024

بالأسماء.. النقل تنقل ملكية طريق بني مزار وتنزع ملكية أراضٍ وعقارات لمحور شمال الأقصر

ميدو يكشف سر عدم فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا ويهاجم الكاف

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 18-12-2024

اسم مفاجئ، تعرف على أكثر اللاعبين استفادة من تمريرات محمد صلاح الحاسمة

وفاة طبيب بيطري أثناء لعبه كرة القدم بمركز شباب بالقليوبية

منوعات

المزيد

على طريقة "البحث عن فضيحة"، خطف مدرس وإجباره على الزواج تحت تهديد السلاح (فيديو)

سائل منوي من فئران فضائية يمهد الطريق لاستعمار البشر للقمر والمريخ!

بيع تذاكر حفل أم كلثوم بتقنية "الهولوجرام" في السوق السوداء بالمغرب

اتهام علامة تجارية باستغلال الموظفين الأفارقة.. ما علاقة ميجان ماركل بالأمر؟

المزيد

خدمات

المزيد

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لعام 2025

1624 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2024

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024؟

المزيد

انفوجراف

بعد وصولها إلى 450 مليار دولار.. مصادر ثروة إيلون ماسك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قطع الأشجار في المنام وعلاقته بخير قادم في المستقبل

أسماء سورة القلم وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير رؤية العثور على فلوس في المنام وعلاقتها بالتحذير من ارتكاب أفعال محرمة

المزيد
الجريدة الرسمية