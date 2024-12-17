بالأسماء، إصابة 15 عاملا في حادث انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

أُصيب 15 عاملا من بينهم 8 أطفال، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "الفرافرة – ديروط" في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا بوصول المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ربع نقل بطريق “الفرافرة – ديروط”

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "الفرافرة – ديروط" في محافظة الوادي الجديد، بمنطقة الكيلو 25.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية لطبيعتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وضمت قائمة المصابين كلا من:

رضا سعد

عبد الرحمن رضا - 15 عامًا

حمزة أحمد نفادي - 47 عامًا

حسن أحمد - 14 عامًا

محمد فراج - 14 عامًا

إيمان عاطف - 40 عامًا

محمد جمعة - 10 أعوام

إسماعيل عبد العظيم - 38 عامًا

محمد عطا يوسف - 49 عامًا

لطفي أحمد محمد - 12 عامًا

نورا سعد - 36 عامًا

أحمد عبد الفتاح - 13 عامًا

أحمد حسام الدين - 13 عامًا

حامد فرغلي - 55 عامًا

محمد فتوح - 28 عامًا

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